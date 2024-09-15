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    Нино рассказал, как в «Зените» приняли Соболева

    Защитник «Зенита» Нино высказался о приходе в команду форварда Александра Соболева из «Спартака».

    • Нападающий дебютировал за «Зенит» накануне в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    «Соболев провeл хорошую игру, он помог нам. У него другие характеристики по сравнению с тем, что до этого было у нас в команде. Он здесь для того, чтобы нас дополнять. Все старались принять его наилучшим образом. Потому что мы знаем: самое главное – это «Зенит», – сказал Нино.

    • 27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.
    • Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Советский спорт»

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    15.09.2024 15:01
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1726403891
    Соболев провёл хорошую игру? Я что-то пропустил?
    Ответить
    Номэд
    1726404948
    За такие премиальные все блохастые всех и вся будут нахваливать.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1726406509
    Дельфин провел хороший матч..... Без слов.
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726406677
    "Нино рассказал, как в «Зените» приняли Соболева" - не всем тут интересны ваши интимные подробности ! )))
    Ответить
    Скай
    1726410859
    Нина рассказала как приняла Соболя. Гы гы
    Ответить
    Каратель помойников
    1726415089
    Вот это речь..сразу пробивается интеллект.. давай шавермячные топи за нину,нинка в зинке...с ука клуб свингеров
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1726417098
    СПАРТАК-БАРДАК РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА...гниль колектив....ЗЕНИТ ЧЕМПИОН.......ХА.ХА.ХА.
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