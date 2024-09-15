Нино рассказал, как в «Зените» приняли Соболева

Защитник «Зенита» Нино высказался о приходе в команду форварда Александра Соболева из «Спартака».

Нападающий дебютировал за «Зенит» накануне в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Соболев провeл хорошую игру, он помог нам. У него другие характеристики по сравнению с тем, что до этого было у нас в команде. Он здесь для того, чтобы нас дополнять. Все старались принять его наилучшим образом. Потому что мы знаем: самое главное – это «Зенит», – сказал Нино.

27‑летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа.

Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

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