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    • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 14 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 14 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Ростов». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Коста, Тормена, Петров, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Смолов.

    Главный тренер: Мурад Мусаев

    «Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Сутормин, Глебов, Кучаев, Саравия, Роналдо, Голенков.

    Главный тренер: Валерий Карпин

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 17:53
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    Комментарии (1)
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    Январь 59
    1726328547
    Утром написали, что Кривцова отстранили на неделю и перевели в К2, а вот он и в основе выходит. А вместо него Газинского отстранили.
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