Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Ростов». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Коста, Тормена, Петров, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Смолов.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Сутормин, Глебов, Кучаев, Саравия, Роналдо, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!