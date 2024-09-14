Галактионов прокомментировал трансфер Монтеса в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов очень доволен покупкой центрального защитника Сесара Монтеса.

– Как вам трансферная кампания?

– Точечно сработал клуб, руководство, те кто вели переговоры. Монтес – очень хорошая покупка для клуба. Хороший возраст, капитан национальной сборной, игрок с большим опытом.

Во время переговоров не было никакой утечки, все провели профессионально. С Сесаром поговорили, мы понимаем, что была сборная, долгие перелеты, поэтому договорились, что сегодня не будем его трогать.

Он уже коммуницирует с ребятами, несмотря на языковой барьер. В ближайших матчах мы ждeм дебюта.

«Локо» купил Монтеса за 6 млн евро без учета бонусов.

Контракт с игроком подписали до 30 июня 2029 года.

В активе центрбека 48 матчей за сборную Мексики, в том числе на ЧМ-2022.

Ранее его несколько раз безуспешно пыталось купить «Динамо».

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