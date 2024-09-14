Мостовой оценил игру Батракова из «Локомотива»

Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков – талантливый парень. Он хорошо воспользовался шансом после ухода лидеров «Локомотива» и своим трудом заработал место в стартовом составе.

Но сейчас важно его не перехвалить. А то СМИ любят превозносить всех после нескольких удачных матчей.

У нас всегда говорят, что молодой. Но 19 лет – нормальный возраст, чтобы проявлять себя на уровне РПЛ. Молодой – это Ямаль», – заявил Мостовой.

Батраков – воспитанник «Локомотива».

Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне.

Сегодня хавбек достиг отметки в 10+ голевых действий в РПЛ, установив рекорд лиги.

Также он стал рекордсменом клуба, превзойдя достижение 20-летней давности.

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