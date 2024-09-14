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    Мостовой оценил игру Батракова из «Локомотива»

    Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

    «Батраков – талантливый парень. Он хорошо воспользовался шансом после ухода лидеров «Локомотива» и своим трудом заработал место в стартовом составе.

    Но сейчас важно его не перехвалить. А то СМИ любят превозносить всех после нескольких удачных матчей.

    У нас всегда говорят, что молодой. Но 19 лет – нормальный возраст, чтобы проявлять себя на уровне РПЛ. Молодой – это Ямаль», – заявил Мостовой.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • Он дебютировал за главную команду в прошлом сезоне.
    • Сегодня хавбек достиг отметки в 10+ голевых действий в РПЛ, установив рекорд лиги.
    • Также он стал рекордсменом клуба, превзойдя достижение 20-летней давности.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.09.2024 16:43
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1726324402
    Абсолютно прав Мостовой. **
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    slavа0508
    1726325702
    Да прав . главное звёздочку что б не схватил . талант есть ...
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    zigbert
    1726383849
    Да, этот парень показывает не по годам игру высокого уровня.
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