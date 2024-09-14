Батраков из «Локомотива» побил рекорд РПЛ

Полузащитник Алексей Батраков сделал дубль в матче 8-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».

Теперь в активе 19-летнего футболиста 11 результативных действий в 13 играх чемпионата России.

Среди тинейджеров никто в истории РПЛ не набирал так быстро 10+ баллов по системе «гол+пас».

Батраков побил рекорд лиги, принадлежавший Арсену Захаряну, который в составе «Динамо» оформил 10-е голевое действие в 21-м матче чемпионата.

В расчет берется только период после 2009 года, когда появилась подробная статистика ассистов.

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!