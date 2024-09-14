Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Батраков из «Локомотива» побил рекорд РПЛ

    Полузащитник Алексей Батраков сделал дубль в матче 8-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».

    Теперь в активе 19-летнего футболиста 11 результативных действий в 13 играх чемпионата России.

    Среди тинейджеров никто в истории РПЛ не набирал так быстро 10+ баллов по системе «гол+пас».

    Батраков побил рекорд лиги, принадлежавший Арсену Захаряну, который в составе «Динамо» оформил 10-е голевое действие в 21-м матче чемпионата.

    В расчет берется только период после 2009 года, когда появилась подробная статистика ассистов.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Губерниев назвал хедлайнера российского футбола
    Первый тренер Батракова сравнил игрока с легендарным спартаковцем 3
    Опубликована сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored 1
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2024 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1726308946
    Молодец, Лёха! Верняк, пример Глушенкова заразил после совместной работы. Так, глядишь, и Пиняев проснётся. **
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+