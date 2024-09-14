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    • Арустамян ответил на претензии из-за отстранения двух игроков за интервью с ним

    Арустамян ответил на претензии из-за отстранения двух игроков за интервью с ним

    Нобель Арустамян дал подробный комментарий в связи с отстранением вратаря ЦСКА Ильи Помазуна и полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова.

    Обоих убрали из состава после недавних интервью экс-комментатору «Матч ТВ».

    «Вчера и сегодня появились новости об отстранении Ильи Помазуна от основы ЦСКА и о переводе Никиты Кривцова в «Краснодар-2» – и они требуют нашего комментария.

    Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с «Краснодаром» на всех этапах – как и интервью Козлова и Кокшарова.

    Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Если клубы, футболисты, их представители или клубные пресс-службы просят согласовать интервью перед публикацией – обязательно это делаем.

    Кривцова не отправляли во вторую команду «Краснодара». Никита готовится к сегодняшнему матчу с «Ростовом». Кривцов, как и некоторые другие футболисты главной команды, заявлен за «Краснодар-2» для возможного участия в матчах за него. Это распространенная практика.

    Что касается истории с Ильей Помазуном. Отстранение Ильи от работы с основной командой ЦСКА мне кажется странным.

    Илья задолго до нашего разговора уже не раз говорил, что допускает переход в «Спартак». Это не сенсация – тем более с учетом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока «Спартаку».

    Впрочем, это дело самого ЦСКА. Допускаю, что такова позиция Марко Николича (бывшего тренера «Партизана») и его отношение к принципиальным соперникам и трансферам между ними. Это внутренние дела клуба.

    Надеюсь, у Ильи все будет хорошо – он вернется в главную команду ЦСКА или найдет себе новый клуб», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    14.09.2024 15:57
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1726320283
    Ара- профи.. Отбрил и даже бровью не повёл. Аплодисменты.
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    Shuriak
    1726344681
    Кривцов сегодня был хорош с Ростовом,а Помазун просто не хочет сидеть на лавке.
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