Примера может посреди сезона убрать из заявки «Барселоны» самого дорогого летнего новичка

«Барселона» продолжает испытывать проблемы с регистрацией Дани Ольмо.

Клуб в августе смог внести новичка в заявку, но это решение носит временный характер.

Каталонцы по итогам летнего трансферного окна не сумели вписаться в допустимый лимит зарплат.

На сегодняшний день они не соблюдают правило «один к одному». Если ситуация не разрешится до 1 января 2025 года, то Ольмо снова будет считаться незарегистрированным игроком.

О покупке Ольмо было объявлено 9 августа.

Он перешел из «Лейпцига» за 55+7 миллионов евро.

Хавбек забил 2 гола в 2 матчах.

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