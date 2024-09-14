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    • Примера может посреди сезона убрать из заявки «Барселоны» самого дорогого летнего новичка

    Примера может посреди сезона убрать из заявки «Барселоны» самого дорогого летнего новичка

    «Барселона» продолжает испытывать проблемы с регистрацией Дани Ольмо.

    Клуб в августе смог внести новичка в заявку, но это решение носит временный характер.

    Каталонцы по итогам летнего трансферного окна не сумели вписаться в допустимый лимит зарплат.

    На сегодняшний день они не соблюдают правило «один к одному». Если ситуация не разрешится до 1 января 2025 года, то Ольмо снова будет считаться незарегистрированным игроком.

    • О покупке Ольмо было объявлено 9 августа.
    • Он перешел из «Лейпцига» за 55+7 миллионов евро.
    • Хавбек забил 2 гола в 2 матчах.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Marca

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    14.09.2024 13:47
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    Комментарии (6)
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    MazaiNN
    1726312807
    Сломайте кому нибудь что нибудь.. П*д*и например..
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    russkiisergei
    1726314368
    самое позорное руководство клубом на данный момент в мире!!!как можно совершать дорогие трансферы с такими фин. трудностями?
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