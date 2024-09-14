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    Семшов прокомментировал трансферы Джикии и Дзюбы

    Игорь Семшов высказался о переходах Георгия Джикии в «Химки» и Артема Дзюбы в «Акрон».

    «Джикия, безусловно, усилит «Химки». Во‑первых, это харизма. Георгий почти год был без постоянной игровой практики. Но у него еще есть порох в пороховницах.

    У него есть огромное желание играть в футбол. Он придаст клубу уверенности.

    Это хорошо, что Дзюба остался в футболе, а не закончил. Для «Акрона» это тоже большой плюс. Артем добавит им искорки. И добавит уверенности игрокам «Акрона», – считает Семшов.

    • С «Химками» Джикия заключил контракт по схеме «1+1».
    • Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • Соглашение Дзюбы с «Акроном» рассчитано до конца сезона-2024/25.
    • Форвард заявлен под 24-м номером.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 13:13
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1726311888
    Дзюба добавит искорки, добавит уверенности....НО - только если захочет. В Локо он сначала добавил, а потом расхотел.
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    Anton01011969
    1726312001
    Джикии удачи в Химках, а Дзюба свою карьеру похерил!!! Дай бог, чтобы не спился!!!
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    Александр-Каратеев-yandex
    1726312171
    Для клубов и тот и другой трансфер - это потенциальное усиление, а для самих футболистов - это понижение в классе.
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    Александр.Т.
    1726326310
    Да ё-мое говори как есть хватит жопу лезать этим двоим , один уже старичок закат карьеры, и поэтому не нужен сильным клубам, второй налажал по полной что доверился агенту,и всем экспертам с матч ТВ что его любой топ клуб возьмёт но топ клубы решили не платить большие деньги которые хотел агент и футболист. До тянули до последнего дня и итог клуб который будет бороться за выживание
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    zigbert
    1726384982
    Пока трудно сказать как они заиграют в новых командах. У обоих все таки был длительный перерыв.
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