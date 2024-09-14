Семшов прокомментировал трансферы Джикии и Дзюбы

Игорь Семшов высказался о переходах Георгия Джикии в «Химки» и Артема Дзюбы в «Акрон».

«Джикия, безусловно, усилит «Химки». Во‑первых, это харизма. Георгий почти год был без постоянной игровой практики. Но у него еще есть порох в пороховницах.

У него есть огромное желание играть в футбол. Он придаст клубу уверенности.

Это хорошо, что Дзюба остался в футболе, а не закончил. Для «Акрона» это тоже большой плюс. Артем добавит им искорки. И добавит уверенности игрокам «Акрона», – считает Семшов.

С «Химками» Джикия заключил контракт по схеме «1+1».

Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

Соглашение Дзюбы с «Акроном» рассчитано до конца сезона-2024/25.

Форвард заявлен под 24-м номером.

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!