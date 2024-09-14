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    • Кузяев назвал игрока сборной России, которого хотел бы видеть в «Гавре»

    Кузяев назвал игрока сборной России, которого хотел бы видеть в «Гавре»

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев перечислил российских футболистов, способных заиграть в Европе.

    В свою нынешнюю команду он взял бы вингера «Зенита» Андрея Мостового.

    – Как думаете, кто следующий из сборной России по силе готов к Европе?

    – Многие ребята способны попасть в Европу. Все в жизни возможно. Да, там уровень повыше, первое время будет непросто. Но ты адаптируешься и будешь показывать свой футбол.

    К примеру, Андрей Мостовой, он и в плане физики подходит – крепыш. Костя Тюкавин. Сережа Пиняев много интересуется, вижу по его глазам, что Европа ему интересна.

    – Кого бы вы взяли в «Гавр», будь у вас такая возможность?

    – Для компании взял бы Андрея Мостового (смеется). Для футбола тоже его. Мне кажется, он подойдет этому футболу. Физически Андрей хорошо готов.

    • 31-летний Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 35 матчах.
    • Следующим летом российский хавбек может стать свободным агентом.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.09.2024 11:00
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