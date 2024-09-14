Семин отреагировал на переход Джикии в «Химки»

Юрий Семин высказался о решении экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии присоединиться к «Химкам».

«Хорошо, что он нашел команду. Надо играть, а Джикия это может.

Конечно, ему придется приложить большие усилия, чтобы восстановить свои оптимальные кондиции. Георгий в состоянии помочь любой команде, в том числе «Химкам», чтобы они выступали успешнее.

К тому же подмосковный клуб не очень хорошо играет в обороне. Надеюсь, что Джикия сможет им помочь», – заявил Семин.

30-летний Джикия был свободным агентом после ухода из «Спартака», за который он выступал с декабря 2016 года.

В составе предыдущей команды он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С «Химками» центральный защитник заключил контракт по схеме «1+1».

Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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