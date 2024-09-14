Жена Карпина рассказала о серьезной ссоре с мужем из-за Бузовой

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопросы о конфликтах в семье.

– Со стороны вы производите впечатление образцовой семьи. Это действительно так?

– У нас доверительные и откровенные отношения. Нет ничего, чего мы не знаем друг о друге: обсуждаем любые рабочие и бытовые моменты, даже несмотря на расстояние.

Валера даже в курсе, когда еду на маникюр, а я – во сколько у него пресс-конференция во Вьетнаме. Считаю, что это показатель – мы живем одной жизнью, а не двумя параллельными.

Плюс любые претензии мы обсуждаем сразу. Это была установка с самого начала отношений, что ничего не держим в себе.

– Из-за чего обычно ссоритесь?

– Обычно наши ссоры очень комичны. Самим на следующий день становится смешно, что из-за этого можно поругаться.

– Жду яркого примера.

– Только недавно с Валерой вспоминали, как лет 7 назад поругались из-за Ольги Бузовой.

– Это как?

– Мы сидели с близкими друзьями, и речь зашла об успехе Бузовой – как так вообще вышло? В процессе обсуждения мы переругались вдребезги, а через несколько часов уже смеялись.

Мы все время говорим: «Дай бог нам всю жизнь ругаться из-за Оли Бузовой, а не из-за серьезных тем».

– Очень прикольно.

– Но положа руку на сердце, в 90% случаев инициатором ссор бываю я. Мне часто пишут подписчики: «Дашенька, вы такая милая, добрая, замечательная мама». Муж говорит, что они меня просто не знают. Смеемся с этого.

Я, как и муж, эмоциональная, жесткая, могу грубо ответить или нахамить. Может, если бы Валера не был напряжен, то мог бы где-то не обратить внимание, а он отвечает.

Пара жената с 2017 года.

У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.

Валерий старше Дарьи на 20 лет.

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