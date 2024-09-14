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    • Жена Карпина рассказала о серьезной ссоре с мужем из-за Бузовой

    Жена Карпина рассказала о серьезной ссоре с мужем из-за Бузовой

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, ответила на вопросы о конфликтах в семье.

    – Со стороны вы производите впечатление образцовой семьи. Это действительно так?

    – У нас доверительные и откровенные отношения. Нет ничего, чего мы не знаем друг о друге: обсуждаем любые рабочие и бытовые моменты, даже несмотря на расстояние.

    Валера даже в курсе, когда еду на маникюр, а я – во сколько у него пресс-конференция во Вьетнаме. Считаю, что это показатель – мы живем одной жизнью, а не двумя параллельными.

    Плюс любые претензии мы обсуждаем сразу. Это была установка с самого начала отношений, что ничего не держим в себе.

    – Из-за чего обычно ссоритесь?

    Обычно наши ссоры очень комичны. Самим на следующий день становится смешно, что из-за этого можно поругаться.

    – Жду яркого примера.

    Только недавно с Валерой вспоминали, как лет 7 назад поругались из-за Ольги Бузовой.

    – Это как?

    Мы сидели с близкими друзьями, и речь зашла об успехе Бузовой – как так вообще вышло? В процессе обсуждения мы переругались вдребезги, а через несколько часов уже смеялись.

    Мы все время говорим: «Дай бог нам всю жизнь ругаться из-за Оли Бузовой, а не из-за серьезных тем».

    – Очень прикольно.

    – Но положа руку на сердце, в 90% случаев инициатором ссор бываю я. Мне часто пишут подписчики: «Дашенька, вы такая милая, добрая, замечательная мама». Муж говорит, что они меня просто не знают. Смеемся с этого.

    Я, как и муж, эмоциональная, жесткая, могу грубо ответить или нахамить. Может, если бы Валера не был напряжен, то мог бы где-то не обратить внимание, а он отвечает.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
    • Валерий старше Дарьи на 20 лет.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Sport24

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    14.09.2024 09:49
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    slavа0508
    1726298668
    Ну давай бомбардир . всё бабские склоки на сайт ...правильной дорогой идёте господа ...
    Ответить
    Desma
    1726298736
    Ага, "ничего не держим в себе". Налево и направо раздаём интервью на любые вопросы. Что за бабы нынче пошли. Метут языком как метлой машут............
    Ответить
    NewLife
    1726298887
    Бомбардир, сколько вы получаете от Валеры за то, что ведете блог его жены ?))
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    kyzhiwow
    1726304013
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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    alefreddy
    1726318947
    интересная пара дочка то есть его жена и он
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    Виктор56--google
    1726367660
    Валера, пора бы ремень достать...
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