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    • Жена Карпина – о муже: «Когда ты уже станешь нормальным 55-летним мужиком?»

    Жена Карпина – о муже: «Когда ты уже станешь нормальным 55-летним мужиком?»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, удивлена неутомимостью своего мужа.

    – Еще он сохраняет бешеную мобильность и энергичность.

    – Ну да. Я иногда смеюсь: «Когда ты уже станешь нормальным 55-летним мужиком?»

    – Ха-ха.

    – Когда мы уезжаем с какого-нибудь праздника в 4 утра, мне приходится его чуть ли не силком тянуть.

    Я уже хочу спать, а он просто непотопляемый. Готов общаться с друзьями до утра. У него и мама такая же.

    – Вау. Тоже готова сидеть в компании до 4 утра?

    – На нашей свадьбе она в свои 70 лет тусила вообще до шести! Уже даже я спать ушла, а она все веселилась.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
    • Валерий старше Дарьи на 20 лет.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 21:09
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    парольрыбамеч
    1726253210
    Сейчас хейтеры Карпина набегут. Про него и его жену гадости накидают...Вот и посмотрим кто есть кто.. Кроие злобы и недовольства ничего из себя выдать не могут.
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    Persona_non_Grata
    1726253346
    Ха ! В хорошей компании, с хорошими напитками, да под хорошую закуску, даже я легко до утра гуляю - так что "крепись" Дарья )))
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    Vratarь
    1726257571
    А помня его мгновенную восстанавливаемость, как игрока, всё становится на места - генетика, тут уж никуда не денешься.
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    DMитрий
    1726263500
    Валера всегда химию правильно использовал. И ведь не делится же...!
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    DMитрий
    1726263560
    Валера всегда химию правильно использовал! И ведь не делится же...!
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    odessakmv
    1726267809
    в смысле: в майке-алкоголичке с пивным животиком на коленях, на диване с полторашкой пивка и сушеной воблой??? Фи!
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