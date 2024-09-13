Жена Карпина – о муже: «Когда ты уже станешь нормальным 55-летним мужиком?»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, удивлена неутомимостью своего мужа.
– Еще он сохраняет бешеную мобильность и энергичность.
– Ну да. Я иногда смеюсь: «Когда ты уже станешь нормальным 55-летним мужиком?»
– Ха-ха.
– Когда мы уезжаем с какого-нибудь праздника в 4 утра, мне приходится его чуть ли не силком тянуть.
Я уже хочу спать, а он просто непотопляемый. Готов общаться с друзьями до утра. У него и мама такая же.
– Вау. Тоже готова сидеть в компании до 4 утра?
– На нашей свадьбе она в свои 70 лет тусила вообще до шести! Уже даже я спать ушла, а она все веселилась.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
- Валерий старше Дарьи на 20 лет.