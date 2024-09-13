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    Ямаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»-2024

    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, считает ли он себя реальным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.

    «Мы были в расположении сборной. Сначала узнали, что номинирован Нико Уильямс, а потом сказали, что и я тоже. Все поздравили нас.

    У меня нет шансов. Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли у меня когда-то шанс выиграть его», – сказал Ямаль.

    • Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали на прошлой неделе – полный список можно посмотреть здесь.

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    Источник: Marca

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    13.09.2024 20:33
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