Ямаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»-2024

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, считает ли он себя реальным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.

«Мы были в расположении сборной. Сначала узнали, что номинирован Нико Уильямс, а потом сказали, что и я тоже. Все поздравили нас.

У меня нет шансов. Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли у меня когда-то шанс выиграть его», – сказал Ямаль.