Ямаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»-2024

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, считает ли он себя реальным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.
«Мы были в расположении сборной. Сначала узнали, что номинирован Нико Уильямс, а потом сказали, что и я тоже. Все поздравили нас.
У меня нет шансов. Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли у меня когда-то шанс выиграть его», – сказал Ямаль.
- Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
- 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали на прошлой неделе – полный список можно посмотреть здесь.