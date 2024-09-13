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    • Жена Карпина – о пластике: «Я бы посмотрела, как мужчины трындели бы про натуральность, если бы в их теле после рождения ребенка что-то менялось»

    Жена Карпина – о пластике: «Я бы посмотрела, как мужчины трындели бы про натуральность, если бы в их теле после рождения ребенка что-то менялось»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, считает, что мужчинам не стоит критиковать женщин за применение пластической хирургии.

    К косметологу ходят женщины, которые могут себе это позволить. То же самое с грудью – почти все рожавшие женщины, которые могут позволить обратиться к хирургу, делают это.

    Меня очень раздражает, когда эту тему обсуждают мужчины. Я бы посмотрела, как они бы сидели и трындели про натуральность, если бы в их теле после рождения ребенка что-то менялось.

    – На успешных футбольных мужчин часто идет охота от противоположного пола. Вы ревнуете своего мужа?

    – К мужчинам, с которыми он работает (смеется). Они отнимают у него слишком много времени.

    – К женщинам – ни капли?

    – Ревность, если она не патологическая, бывает только тогда, когда дают поводы. У меня их нет.

    Я всегда знаю, где мой муж – он постоянно звонит и пишет. А если не пишет, то он на тренировке, что я тоже знаю. К тому же, Валера окружает меня заботой и вниманием.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
    • Валерий старше Дарьи на 20 лет.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 19:40
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    Комментарии (12)
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    Spartak_forv@
    1726246377
    На кой здесь разговоры о пластике?
    Ответить
    7:1
    1726247745
    да никтож не против, если по делу. а вот когда молодые делают себе утиные губы.. ну что я вам тут рассказываю, сами знаете. но вот у меня был некий опыт с 34-летней. сиськи пятого размера, если не больше, и я не преувеличиваю. а операцию себе делала, чтобы не увеличить - а скорретировать свои шары, потому что висели, как уши спаниеля (как говорится). в итоге всё стало красиво, как надо - но бездушно. трогаешь - и чувствуешь эти пластиковые вставки. ну такое себе.
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    Антибиотик
    1726249118
    Если женщина следит за собой, то она и выглядит превосходно, но это большой труд. Ленивые бабы с деньгами просто ложатся под нож и даже татуаж бровей делают, чтобы не краситься с утра.
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    Krics
    1726249421
    Филя не трындит,он 70 раз "подтягивается",ихмо.
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    Persona_non_Grata
    1726253669
    Думаю - это личное дело каждого человека !...
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