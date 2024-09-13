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    Корнеев – о новичке «Локомотива»: «В Испании просто ржут»

    Игорь Корнеев оценил трансфер Сесара Монтеса из «Альмерии» в «Локомотив».

    «Для меня это большое удивление. Очень хорошо знаю этого защитника, в свое время «Эспаньол» его подписал за 9 миллионов, он практически все игры сыграл, они вылетели во вторую лигу. Каким‑то образом «Альмерия» его приобрела за 14 миллионов, они вылетели.

    Это один из самых слабых защитников, который есть на рынке в данный момент. Давайте понаблюдаем за ним на поле, но в Испании просто ржут», – сказал Корнеев.

    • «Локо» купил Монтеса за 6 млн евро без учета бонусов.
    • Контракт с игроком подписали до 30 июня 2029 года.
    • В активе центрбека 48 матчей за сборную Мексики, в том числе на ЧМ-2022.
    • Ранее его несколько раз безуспешно пыталось купить «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2024 19:30
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1726245780
    ..."В Испании ржут" - что-то знакомое! Кого-то напоминает...
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    andrei-sarap-yandex
    1726245868
    а в РОССИИ будет самый сильный защитник ....
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    DOCTOR PENALTY
    1726246032
    Как самый слабый? За него дали сначала 9 млн, потом 14..., разве за слабых столько дают?..
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    САДЫЧОК
    1726249793
    В Испании наверное Корнеевы ржут! Посмотрим кто здесь будет ржать!
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    Антибиотик
    1726250172
    Вот больше нехрен делать испанцам, обсуждать трансфер Монтеса. Корнеев из ума выжил.
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    Cleaner
    1726252817
    Что, Локомотив в ПЕРДИВ теперь вылетит??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    odessakmv
    1726268107
    был бы такой слабый- его бы как Жору бесплатно никто не брал, а то 9, потом 14, да и везде почти все игры сыграл, сборная опять же.... про тебя в Барсе тоже многие ржали, но ведь было?
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