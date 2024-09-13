Корнеев – о новичке «Локомотива»: «В Испании просто ржут»

Игорь Корнеев оценил трансфер Сесара Монтеса из «Альмерии» в «Локомотив».

«Для меня это большое удивление. Очень хорошо знаю этого защитника, в свое время «Эспаньол» его подписал за 9 миллионов, он практически все игры сыграл, они вылетели во вторую лигу. Каким‑то образом «Альмерия» его приобрела за 14 миллионов, они вылетели.

Это один из самых слабых защитников, который есть на рынке в данный момент. Давайте понаблюдаем за ним на поле, но в Испании просто ржут», – сказал Корнеев.