Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Жена Карпина рассказала о самом романтичном поступке мужа: «Я была в восторге!»

    Жена Карпина рассказала о самом романтичном поступке мужа: «Я была в восторге!»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, поделилась воспоминаниями о самом романтичном поступке своего мужа.

    – Самый романтичный поступок Карпина?

    – Был подарок, который очень впечатлил меня.

    – Какой?

    – Мы только начали встречаться, и я между делом показала Валере фотографию одной картины. Ее нарисовал русский художник, живущий в Испании.

    Мне самой скинули ее знакомые, потому что подумали, что на ней изображена я. Там действительно поразительное сходство.

    – Любопытно.

    – Валера спросил: «Кто это тебя так написал?» Объяснила, что это не я.

    – И?

    – Он втайне от меня нашел контакты этого художника, позвонил его ассистенту и по-испански договорился, чтобы для меня сделали репродукцию этой картины.

    А потом подарил на день рождения. Я была в восторге. Теперь у нас дома есть мой портрет, на котором изображена не я (смеется).

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.

    Новости по теме
    Губерниев оценил решение Карпина пригласить Глушенкова в сборную России 1
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Мостовой – о соперниках сборной России: «Раньше Карпин кричал, как Глушенков» 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2024 18:31
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1726245802
    "И?" - любимое изречение Валеры. Он сам что-ли брал интервью?.. ) "
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+