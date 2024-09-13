Жена Карпина рассказала о самом романтичном поступке мужа: «Я была в восторге!»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, поделилась воспоминаниями о самом романтичном поступке своего мужа.

– Самый романтичный поступок Карпина?

– Был подарок, который очень впечатлил меня.

– Какой?

– Мы только начали встречаться, и я между делом показала Валере фотографию одной картины. Ее нарисовал русский художник, живущий в Испании.

Мне самой скинули ее знакомые, потому что подумали, что на ней изображена я. Там действительно поразительное сходство.

– Любопытно.

– Валера спросил: «Кто это тебя так написал?» Объяснила, что это не я.

– И?

– Он втайне от меня нашел контакты этого художника, позвонил его ассистенту и по-испански договорился, чтобы для меня сделали репродукцию этой картины.

А потом подарил на день рождения. Я была в восторге. Теперь у нас дома есть мой портрет, на котором изображена не я (смеется).