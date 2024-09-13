Черчесов спас девушку на канатной дороге: «Она уже еле дышала»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о помощи неизвестной девушке на горнолыжном курорте.

– Я ездил на канатной дороге Медеу – Чимбулак. Мы с нашим менеджером Булатом сели в гондолу. С нами – девушка, двое детей, муж.

Мы отъехали и… ей стало плохо. Двадцать минут делали всe, чтобы ей помочь. Я вспомнил, чему меня учили на тренерских курсах по медицине. Что давать и как. Наверное, высота на нее так подействовала, что она уже еле дышала.

Я попросил Булата позвонить наверх, чтобы нас встречали, а то те, кто с ней был, запаниковали. Не было бы нас – не знаю, что бы случилось.

– Всe хорошо закончилось?

– Мы ее вынесли, передали врачам. Они нас ждали. И свою лепту мы внесли. Я тоже испытал уже спасение на высоте.