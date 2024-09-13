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    • Черчесов спас девушку на канатной дороге: «Она уже еле дышала»

    Черчесов спас девушку на канатной дороге: «Она уже еле дышала»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о помощи неизвестной девушке на горнолыжном курорте.

    – Я ездил на канатной дороге Медеу – Чимбулак. Мы с нашим менеджером Булатом сели в гондолу. С нами – девушка, двое детей, муж.

    Мы отъехали и… ей стало плохо. Двадцать минут делали всe, чтобы ей помочь. Я вспомнил, чему меня учили на тренерских курсах по медицине. Что давать и как. Наверное, высота на нее так подействовала, что она уже еле дышала.

    Я попросил Булата позвонить наверх, чтобы нас встречали, а то те, кто с ней был, запаниковали. Не было бы нас – не знаю, что бы случилось.

    – Всe хорошо закончилось?

    – Мы ее вынесли, передали врачам. Они нас ждали. И свою лепту мы внесли. Я тоже испытал уже спасение на высоте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2024 17:25
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1726238575
    ...нормальный поступок плюс знание основ первой помощи...
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    The only one
    1726238618
    молодец!
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    DOCTOR PENALTY
    1726239968
    Благородный поступок.
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    Spartak_forv@
    1726243671
    Не просто помог,а выполнил свой долг!
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    парольрыбамеч
    1726248156
    Молодец. Уже что то полезное в Казахстане сделал.
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    AtticusFinch
    1726250859
    Мнение поменялась! Саламычу респект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Виктор56--google
    1726336898
    Ты Орел Саламыч!
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