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    • Жена Карпина: «Валера сказал: «Нафига мне жена, с которой даже винца вечером не выпить?»

    Жена Карпина: «Валера сказал: «Нафига мне жена, с которой даже винца вечером не выпить?»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала, почему ей не удалось полностью отказаться от употребления алкоголя.

    – В выпуске «Деньги, карты, два мяча» с Тарасовым вы сказали, что хотели временно не пить алкоголь. Георгич в курсе?

    – Он мне сразу написал: «Нафига мне такая жена, с которой вечером даже винца не выпить?» Тут я поняла, что надо поддерживать семейные традиции.

    – Традиции – это красное с хамоном?

    – Ну да. Но вообще, чтобы никто не подумал лишнего, проблем с алкоголем у меня нет.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 14:28
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    Комментарии (19)
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    The only one
    1726227323
    спутник жизни должна быть во всём
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    neim
    1726227700
    А чего там винцом мараться, может сразу водочки ? )))
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    ...уефан
    1726227949
    ..."Заметьте, не я это предложил!"(с)...
    Ответить
    MazaiNN
    1726229058
    А шашлычок под коньячок - вкусно очень. И пирожок под коньячок - вкусно очень. И кабачок под коньячок - вкусно очень. По ходу, дело не в еде...
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    Александр-Селютин-vkontak
    1726239593
    Ха-ха. Да она с "кочерги" не слазит. И красное, и беленькую с сыром "Дружба". Как в старые добрые вечера. Валера сам из-за этого пострадал, на Спартаковской улице был лишён на три года водительского удостоверения. Два сапога пара, эстонских.
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    zigbert
    1726249208
    Все зависит от состояния семейных отношений. Разве плохо выпить с женой, Конечно все это должно протекать в разумных пределах.
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