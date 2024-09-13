Жена Карпина: «Валера сказал: «Нафига мне жена, с которой даже винца вечером не выпить?»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала, почему ей не удалось полностью отказаться от употребления алкоголя.
– В выпуске «Деньги, карты, два мяча» с Тарасовым вы сказали, что хотели временно не пить алкоголь. Георгич в курсе?
– Он мне сразу написал: «Нафига мне такая жена, с которой вечером даже винца не выпить?» Тут я поняла, что надо поддерживать семейные традиции.
– Традиции – это красное с хамоном?
– Ну да. Но вообще, чтобы никто не подумал лишнего, проблем с алкоголем у меня нет.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.