Тен Хаг отреагировал на критику от Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заметил, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сейчас находится далеко от Манчестера.
«Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть Премьер-лигу. Нет, он сказал именно это, если вы внимательно читали.
Сейчас он в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый имеет право на свое мнение. Это нормально», – сказал тен Хаг.
- Роналду выступал в «МЮ» в 2003–2009 и 2021–2022 годах.
- Тен Хаг возглавил английский клуб летом 2022 года, а португальский форвард покинул команду со скандалом в ноябре.