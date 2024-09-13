Тен Хаг отреагировал на критику от Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заметил, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сейчас находится далеко от Манчестера.

«Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть Премьер-лигу. Нет, он сказал именно это, если вы внимательно читали.

Сейчас он в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый имеет право на свое мнение. Это нормально», – сказал тен Хаг.