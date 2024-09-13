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    Тен Хаг отреагировал на критику от Роналду

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заметил, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сейчас находится далеко от Манчестера.

    «Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть Премьер-лигу. Нет, он сказал именно это, если вы внимательно читали.

    Сейчас он в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера. Каждый имеет право на свое мнение. Это нормально», – сказал тен Хаг.

    • Роналду выступал в «МЮ» в 2003–2009 и 2021–2022 годах.
    • Тен Хаг возглавил английский клуб летом 2022 года, а португальский форвард покинул команду со скандалом в ноябре.

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    Источник: страница Саймона Пича в социальной сети X

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    13.09.2024 12:02
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1726218601
    Когда уже сам Тен Хаг поедет в Саудовскую Аравию,подальше от Манчестера)
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    DMитрий
    1726261999
    Всё пытается бодаться, а рога на лысине так и не растут! Итог... - не чем! Когда уже закончится этот кошмар!?
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