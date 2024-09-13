Жена Карпина назвала клуб, в котором хочет видеть своего мужа

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина призналась, что ранее болела за ЦСКА.

– Вы болели за ЦСКА?!

– Это было до мужа [улыбается]. Я скрывала это несколько лет, а потом поняла: глупо скрывать. Зачем? Только из-за того, что у меня большинство подписчиков – болельщики «Спартака»?

– Как отреагировал ваш красно-белый муж?

– Пошли шутки: я прикалывалась про «Спартак», он – про ЦСКА, но все по-доброму.

– По-доброму – это как?

– Когда Валера был без тренерской работы после Армавира, я в шутку предложила: «Достань номер людей из ЦСКА, позвоню им. Увидеть тебя там было бы круто». Валера поржал в ответ.