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    • Жена Карпина назвала клуб, в котором хочет видеть своего мужа

    Жена Карпина назвала клуб, в котором хочет видеть своего мужа

    Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина призналась, что ранее болела за ЦСКА.

    – Вы болели за ЦСКА?!

    – Это было до мужа [улыбается]. Я скрывала это несколько лет, а потом поняла: глупо скрывать. Зачем? Только из-за того, что у меня большинство подписчиков – болельщики «Спартака»?

    – Как отреагировал ваш красно-белый муж?

    – Пошли шутки: я прикалывалась про «Спартак», он – про ЦСКА, но все по-доброму.

    – По-доброму – это как?

    – Когда Валера был без тренерской работы после Армавира, я в шутку предложила: «Достань номер людей из ЦСКА, позвоню им. Увидеть тебя там было бы круто». Валера поржал в ответ.

    • Карпин выступал за «Спартак» в 1990–1994 годах. Он был генеральным директором и главным тренером клуба в 2008–2014 годах с перерывом на период, когда команду возглавил Унаи Эмери
    • Карпин также провел один сезон в ЦСКА в Первой лиге в 1988 году, но играл в основном за вторую команду.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 11:39
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    Комментарии (23)
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    Taps
    1726217563
    Ещё одна баба разговорилась. На кухне делать нечего ?
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    ScarlettOgusania
    1726218351
    болельщикам Спартака срочно отписаться от Дашки Карпиной!)))
    Ответить
    BarStep
    1726218830
    Дашуль! Москва не резиновая :))
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    ewsykowan
    1726219767
    Главное не верить всяким пабликам и не покупать у них прогнозы. Для тех, кто любит ставить на спорт. 100% вас кинут. Советую найти проверенный и надёжный сервис-сайт в интернете. Ищите по фразе «бронзовый прогноз». Их весь питер знает. 11 лет сервису. Гарантии.
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    The only one
    1726221757
    Желтопрессники в заголовке всё перевернули с ног на голову...
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    rash1959
    1726222167
    дашка рвётся в Москву.
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    FRZZ
    1726223832
    Скорее всего через несколько лет увидим Карпина у руля сб. Эстонии.
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    Бригадный
    1726225695
    Дура аккуратно зачитала ранее заготовленный текст. Но в голове у дуры крутилось рефреном: Париж, Париж.
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    neim
    1726230040
    Ну если поржал в ответ, то точно, ему дорога в конюшню (ЦСКА) ))).
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    odessakmv
    1726266445
    *ей-клуб ?!?!?!
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