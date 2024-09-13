Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Дарья Карпина рассказала, как ее муж ухаживает за собой

    Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина рассказала, как муж следит за собой в 55 лет.

    – Карпин отлично выглядит в свои 55. В чем секрет?

    – Следит за собой, ухаживает. У меня, наверное, седых волос больше, чем у него.

    – А как следит?

    – Покупаю ему крема: ночные, для глаз. Еще он ухаживает за волосами – дорогой шампунь, кондиционер для волос, масла для бороды. Валера не ленится в вопросе ухода за собой. Это дает результат.

    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года, «Ростов» – с марта 2022-го.
    • Дарья Карпина вышла замуж за Валерия в июне 2017 года.

    Новости по теме
    Губерниев оценил решение Карпина пригласить Глушенкова в сборную России 1
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Мостовой – о соперниках сборной России: «Раньше Карпин кричал, как Глушенков» 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2024 09:14
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1726210181
    Эту муру на футбольном сайте связывает с футболом только фамилия.
    Ответить
    ...уефан
    1726212987
    ...и даже чистит зубы и моет шею!...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+