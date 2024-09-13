Дарья Карпина рассказала, как ее муж ухаживает за собой

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина рассказала, как муж следит за собой в 55 лет.

– Карпин отлично выглядит в свои 55. В чем секрет?

– Следит за собой, ухаживает. У меня, наверное, седых волос больше, чем у него.

– А как следит?

– Покупаю ему крема: ночные, для глаз. Еще он ухаживает за волосами – дорогой шампунь, кондиционер для волос, масла для бороды. Валера не ленится в вопросе ухода за собой. Это дает результат.