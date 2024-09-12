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    Черчесов прокомментировал переход Дзюбы в «Акрон»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон», а также поделился мнением о характере футболиста.

    «Давно слежу за этой командой, которую тем более тренирует мой земляк [Заур Тедеев]. Я был на ее первом матче с «Локомотивом», это играющая команда, которая своими амбициями еще может удивить.

    И Артему этот клуб подходит, потому что «Акрон» играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять. И самое главное – Артем может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей.

    Дело в том, что, когда о нем читаешь, такое чувство, что это пишут про другого футболиста. Я его тренировал длительное время в «Спартаке» и в сборной около пяти лет. И я не помню, чтобы у нас были проблемы в раздевалке. Он знает, как мотивировать футболистов, как их настраивать, за собой вести. Надеюсь, что такое чутье у него не пропало», – сказал Черчесов.

    • Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
    • Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).

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    Источник: ТАСС

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    12.09.2024 20:11
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1726161665
    Зачем тебе, Саламыч, это прогибание? Боишься, что Дзюбу депутатом ГД назначат скоро? ""
    Ответить
    sever0153
    1726162663
    У нас в сборной новый тренер???? Опять ошибки
    Ответить
    russkiisergei
    1726165052
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон». Просто сказочный д...л...ё б писал новость!!!
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