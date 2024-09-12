«Торпедо» арендовало защитника «Спартака» и рассталось с колумбийским форвардом

«Торпедо» договорилось об аренде у «Спартака» 19-летнего защитника Юрия Коледина. Соглашение не предусматривает опции выкупа прав на игрока.

Коледин будет выступать за чeрно-белых под 2-м номером.

Также «Торпедо» объявило о расторжении контракта с колумбийским нападающим Вилинтоном Апонца по соглашению сторон.