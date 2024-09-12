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    • «Торпедо» арендовало защитника «Спартака» и рассталось с колумбийским форвардом

    «Торпедо» арендовало защитника «Спартака» и рассталось с колумбийским форвардом

    «Торпедо» договорилось об аренде у «Спартака» 19-летнего защитника Юрия Коледина. Соглашение не предусматривает опции выкупа прав на игрока.

    Коледин будет выступать за чeрно-белых под 2-м номером.

    Также «Торпедо» объявило о расторжении контракта с колумбийским нападающим Вилинтоном Апонца по соглашению сторон.

    • В нынешнем сезоне дивизиона Б Второй Лиги в 20 матчах за «Спартак-2» Коледин отметился 10 результативными передачами и забил 1 мяч.
    • 24-летний Апонца принял участие в 6 матчах «Торпедо», сделал 1 результативную передачу.

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    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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    12.09.2024 20:03
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1726164920
    удачи Юрию и опыта набраться
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