«Торпедо» арендовало защитника «Спартака» и рассталось с колумбийским форвардом

«Торпедо» договорилось об аренде у «Спартака» 19-летнего защитника Юрия Коледина. Соглашение не предусматривает опции выкупа прав на игрока.
Коледин будет выступать за чeрно-белых под 2-м номером.
Также «Торпедо» объявило о расторжении контракта с колумбийским нападающим Вилинтоном Апонца по соглашению сторон.
- В нынешнем сезоне дивизиона Б Второй Лиги в 20 матчах за «Спартак-2» Коледин отметился 10 результативными передачами и забил 1 мяч.
- 24-летний Апонца принял участие в 6 матчах «Торпедо», сделал 1 результативную передачу.