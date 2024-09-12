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    Форвард «Рубина» перейдет в клуб Первой лиги

    Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович перейдет в «Балтику». По данным журналиста Ивана Карпова, беларус подпишет с новым клубом трехлетний контракт.

    По данным «Бизнес Online», нынешний главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в 2023 году хотел пригласить Лисаковича в «Торпедо», когда возглавлял московскую команду.

    • Контракт 26-летнего Лисаковича с «Рубином» рассчитан до 2025 года.
    • Вторую половину прошлого сезона он играл в «Балтике» на правах аренды.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    12.09.2024 17:45
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