Форвард «Рубина» перейдет в клуб Первой лиги

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович перейдет в «Балтику». По данным журналиста Ивана Карпова, беларус подпишет с новым клубом трехлетний контракт.
По данным «Бизнес Online», нынешний главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в 2023 году хотел пригласить Лисаковича в «Торпедо», когда возглавлял московскую команду.
- Контракт 26-летнего Лисаковича с «Рубином» рассчитан до 2025 года.
- Вторую половину прошлого сезона он играл в «Балтике» на правах аренды.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.