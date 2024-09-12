Форвард «Рубина» перейдет в клуб Первой лиги

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович перейдет в «Балтику». По данным журналиста Ивана Карпова, беларус подпишет с новым клубом трехлетний контракт.

По данным «Бизнес Online», нынешний главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в 2023 году хотел пригласить Лисаковича в «Торпедо», когда возглавлял московскую команду.