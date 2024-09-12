Барменкулов заявил, что Казахстан в ответном матче обыграет Словению

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о прошедших матча в рамках Лиги наций.

– Про оба матча скажу так: хорошим результатом это не назовешь. Но я доволен, что все произошло именно сейчас.

Прекрасно понимаем, в каком дивизионе Лиги Наций мы находимся. Но при этом важно было оценить самих себя, особенно в плане отборочного цикла Чемпионата Мира‑2026. Теперь стало понятнее, над чем надо работать. И в первую очередь понятнее Черчесову. До этих матчей ему сравнивать было практически не с чем. Теперь он все ощутил и пропустил через себя на практике, плюс получил гораздо больше пищи для размышления, чем до этих матчей.

Если говорить с профессионально‑управленческой точки зрения, мне тоже было важно, чтобы главный тренер все это прочувствовал. Как амбициозные мужчины мы все хотим побеждать, а проигрывать никому не интересно. Но с профессиональной точки зрения произошла очень хорошая оценка ситуации. При этом хочу добавить – в ответной встрече мы обыграем сборную Словении.