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    Канчельскис оценил состав «Спартака»

    Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил укомплектованность «Спартака».

    «Спартак» усилился этим летом. Деньги у красно-белых были всегда. Другой вопрос, как ими распоряжаться. До этого было слишком много неудачных покупок. Сейчас, кажется, что с некоторыми игроками угадали – тот же Эсекьель Барко выглядит неплохо.

    Состав красно-белых нельзя назвать звездным, но он вполне конкурентен», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.09.2024 08:07
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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1726120198
    Я бы сказал что состав Спартака соответствует занимаемому сейчас месту. Плюс минус 1-2 позиции. Для 1-го места состав слабый.
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    Krics
    1726127186
    На мой взгляд самое удачное -это Станкович,ихмо.
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    vvv123
    1726128669
    Состав «Спартака? Да обычное ****** с помойки, накупили дешевок, которых никто не брал!
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    FCSpartakM
    1726129875
    Кроме Барко по сути и нет сильных покупок. Просто заткнули дыры, как и раньше. Есть некое удовлетворение, что за некоторых игроков заплатили даже ниже рынка. Но сильнее прошлогоднего особо не стал состав. Был Промес-теперь Барко. По прежнему нужны хорошие дорогие трансферы почти во все линии, а в первую очередь на левый фланг атаки и опорную зону.
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