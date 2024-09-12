Канчельскис оценил состав «Спартака»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил укомплектованность «Спартака».

«Спартак» усилился этим летом. Деньги у красно-белых были всегда. Другой вопрос, как ими распоряжаться. До этого было слишком много неудачных покупок. Сейчас, кажется, что с некоторыми игроками угадали – тот же Эсекьель Барко выглядит неплохо.

Состав красно-белых нельзя назвать звездным, но он вполне конкурентен», – сказал Канчельскис.