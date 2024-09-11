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    • Команда Романцева обыграла команду Станковича (3:2) в матче звезд «Спартака»

    Команда Романцева обыграла команду Станковича (3:2) в матче звезд «Спартака»

    На «Лукойл Арене» завершился матч звезд «Спартака», в котором друг другу противостояли команды Олега Романцева и Деяна Станковича.

    В составы обеих команд вошли как бывшие, так и действующие футболисты. Игра была приурочена к 10-летию спартаковского стадиона.

    Матч проходил в формате двух таймов по 30 минут. Победу одержала команда Романцева со счетом 3:2.

    Команда Станковича – Команда Романцева – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Веллитон, 5; 0:2 – Веллитон, 9; 1:2 – Ковальчук (с пенальти), 18; 1:3 – Аленичев, 33; 2:3 – Самедов, 41.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.09.2024 21:56
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    Комментарии (6)
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    slavа0508
    1726081313
    Это был праздник !!!
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    Spartak_forv@
    1726081579
    Очень круто!Быстро летит время…вот уже 10 лет нашему дому. Пусть домашняя арена,наш колизей,принесёт ещё множество легендарных побед!
    Ответить
    aaaaahhhh
    1726081685
    Молодцы. Вот она популяризация футбола.
    Ответить
    BoevStas1
    1726093735
    Очень красиво все было,понравилось очень.А бабы как пишут,это игроки ЖК Спартак,кстати молодцы.Думаю будет хороший импульс как для новичков,так и всей команды.
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    Спартачище
    1726113251
    Атмосфера настоящего праздника. В такие моменты понимаешь, почему мы Спартак, а вы овно
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