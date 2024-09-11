Команда Романцева обыграла команду Станковича (3:2) в матче звезд «Спартака»

На «Лукойл Арене» завершился матч звезд «Спартака», в котором друг другу противостояли команды Олега Романцева и Деяна Станковича.

В составы обеих команд вошли как бывшие, так и действующие футболисты. Игра была приурочена к 10-летию спартаковского стадиона.

Матч проходил в формате двух таймов по 30 минут. Победу одержала команда Романцева со счетом 3:2.

Команда Станковича – Команда Романцева – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Веллитон, 5; 0:2 – Веллитон, 9; 1:2 – Ковальчук (с пенальти), 18; 1:3 – Аленичев, 33; 2:3 – Самедов, 41.