Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» снизил стоимость Гонду на 30%: «Не повелся и закрыл все на своих условиях»

    «Зенит» снизил стоимость Гонду на 30%: «Не повелся и закрыл все на своих условиях»

    Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как «Зенит» покупал Лусиано Гонду.

    • Петербургский клуб приобрел форварда 27 августа за 12 млн евро.
    • Аргентинец сделал дубль в дебютном матче против «Пари НН» (3:0).

    – Известно, что вы способствовали переходу Лусиано Гонду в «Зенит».

    – Агенты не делают сделки – их совершают клубы, мы здесь лишь сыграли небольшую роль. Мы знали, что «Зенит» ищет большого нападающего, и представили Гонду – клуб уже хорошо его знал.

    За пару недель переговоров им удалось снизить стоимость Лусиано процентов на тридцать. Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать.

    – Зачем «Архентинос Хуниорс» было ужиматься в цене?

    – Сумма, за которую они продали Лусиано [12 млн евро], для них все равно большая, а главное – справедливая.

    – Ваша фотография с ужина с Гонду появилась в день его презентации в «Зените». Зачем показывать, что вы имеете отношение к сделке?

    – Фотографию выложили не мы, я просил наших медийщиков не делать этого.

    Плюс меня все-таки увидели на презентации Лусиано в петербургской филармонии. Я сказал, что просто люблю Шостаковича. Почему-то мне не поверили.

    – Смешно, но ведь можно было не приходить на презентацию.

    – Нельзя. Я сопровождал парня в Петербурге, он этого не понял бы.

    Лусиано прилетел в Питер в пять утра, его сразу забрали на медосмотр, а медосмотр в «Зените» почти такой же, как в НАСА, закончился только около шести вечера.

    От презентации он просто офигел – даже несколько часов не хотел снимать футболку «Зенита». Плюс показали город – на каждого туриста положительно влияет панорамный вид из ресторана «Мансарда».

    Гонду кайфовал, а я умирал, потому что сделка была не закрыта.

    – Это как?

    – Президент «Архентинос Хуниорс» прислал сообщение испанским юристам, сопровождавшим сделку: «Можно презентовать Лусиано в «Зените», мы обо всем договорились».

    Но это были устные договоренности – и юристы попытались на этом сыграть, сказать, что что-то не подтверждено, нужно еще доплатить, но «Зенит» не повелся и закрыл все на своих условиях.

    Новости по теме
    Титов определил три лучших летних трансфера в РПЛ 1
    Топ-25 самых дорогих футболистов РПЛ: половина списка из «Зенита» 13
    Мантуан высказался об адаптации Соболева
    Источник: Спортс’’

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2024 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FWSPM
    1726075030
    "Зенит не повелся и заплатил эти 30 % мне" - скромно добавил Ткаченко.
    Ответить
    Skull_Boy
    1726075300
    Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать - не неси херни дядя, где каждый трансфер из Латиностана завышен порядка на 200%
    Ответить
    ...уефан
    1726076954
    ...ага, они ещё и чай без сахара пьют)...
    Ответить
    TIMOTHY
    1726081414
    Признал что Зенит умеет вести такие дела! Снизил цену! Спартак бы и 40 заплатил за него,а чё не гужбанить на народные то!)
    Ответить
    DMитрий
    1726083205
    Для не далеких, кто плохо читает, для кого это большой текст, те кто любит опустить Зенит надевая красно-белую футболку в Москве, текст можно укоротить для понимания: Мы знали, что «Зенит» ищет большого нападающего, и представили Гонду – клуб уже хорошо его знал. За пару недель переговоров им удалось снизить стоимость Лусиано процентов на тридцать. Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать. Сумма, за которую они продали Лусиано [12 млн евро], для них все равно большая, а главное – справедливая. Были устные договоренности – и юристы попытались на этом сыграть, сказать, что что-то не подтверждено, нужно еще доплатить, но «Зенит» не повелся и закрыл все на своих условиях.
    Ответить
    Spirit_78
    1726089003
    Пожалуй, единственный случай бездумного закупа Зенита - это закуп под Манчини на сезон 2017-2018, но даже в этом случае впоследствии плюс-минус "вырулили" с помощью выгодной продажи Паредеса. Всё остальное, за редкими исключениями, было в тему, приносило результат и отбивалось финансово.
    Ответить
    neim
    1726093972
    Жмоты ))).
    Ответить
    Play
    1726111750
    Снизили стоимость на 30%, изначально завышенную на 70%. Большой успех!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+