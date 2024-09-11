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    Юран ответил на претензии «Пари НН»

    Экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на презентацию спортивного директора нижегородского клуба Александра Удальцова по итогам прошлого сезона.

    В документе указано, что Юран стал одной из основных причин неудачного выступления команды.

    «Если бы это сказал Романцев, Газзаев или Сeмин, я бы, может быть, задумался. Для того чтобы понимать, современные эти методы или устаревшие, нужно быть специалистом и знать, что такое тренировочный процесс.

    А Удальцов сам в интервью рассказывал, что был агрономом, пресс-атташе, начальником команды. Он знает, как билеты купить, заказать самолeт, оплатить гостиницу, но от футбольных тонкостей далeк. Человек не работал со мной и не был в команде, а делает такую аналитику. Я в шоке.

    Что касается повышенного травматизма, то, может быть, Удальцов не знает, но именно футбол, а не хоккей или регби, является самым травмоопасным видом спорта. А все наши тяжeлые травмы весной носили сугубо игровой характер. Подготовка или физическое состояние были совершенно ни при чeм.

    Костя Марадишвили в матче с «Краснодаром» порвал «кресты» в единоборстве. Потом Майга «сломался» на искусственном поле в Оренбурге. И снова в результате стыка. Кучаев получил повреждение в Калининграде, опять-таки, вследствие единоборства.

    Учтите ещe качество весенних полей и мотивацию команд-соперников. «Краснодар» боролся за чемпионство, «Оренбург» и «Балтика» – за выживание. Матчи шли бескомпромиссные.

    Насчeт плохой атмосферы в команде и недовольство многих футболистов. А можно узнать, кто конкретно был недоволен? У команды не может быть результата, если нет коллектива.

    Сейчас на тренировке дерутся Карапузов и Боселли, игроки разбились на группировки – вот это называется плохая атмосфера. Поэтому и результат такой.

    А когда хорошая атмосфера была, то и результат был соответствующий – в верхней части таблицы шли с последним-предпоследним бюджетом в лиге. Именно за счeт коллектива», – заявил Юран.

    • Тренер покинул «Пари НН» в апреле.
    • Его сменил серб Саша Илич.
    • Нижегородцы избежали вылета из РПЛ по итогам стыковых матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.09.2024 18:51
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    Комментарии (3)
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    FCSpartakM
    1726090453
    никогда не поверю, что бюджет Пари в районе последнего места. Юран накидал гумна на вентилятор. Команда проигрывала сколько там, 6 матчей подряд? Это надо умудриться, чтобы в чемпионате, где большая часть команд слабых проигрывать всем. По мнению Юрана, надо быть опытным тренером, чтобы заменить, что с командой что-то не так идет.
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    Александр-Селютин-vkontak
    1726118614
    Юран знаток. Помолчим, как он учился в ВШТ и как получил лицензию. Игрок - да, тренер - отстой. Выучи русский язык. Такой же врач, как и Талалаев. Два сапога, пара.
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    ss21
    1726124972
    Юран сильнее Илича точка. При нём была игра, сейчас автобус и то лежачий.
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