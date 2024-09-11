Глушенков мог летом перейти в испанский клуб, участвующий в ЛЧ

Стало известно о несостоявшемся трансфере Максима Глушенкова в европейский клуб.

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что нападающий мог вместо «Зенита» перейти в «Жирону».

– Кто из игроков РПЛ сейчас может заинтересовать европейские клубы?

– Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».

– «Жирона» не смогла заплатить 6 млн евро отступных, прописанных в контракте Глушенкова с «Локо»?

– «Жирона» решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег. Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.

Думаю, главное – «Жирона» все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов.

– «Жирона» интересовалась и Сперцяном.

– Это было даже больше, чем с Глушенковым. Был зум с участием представителей «Краснодара» и «Жироны».

Но не надо думать, что у «Жироны» какие-то особые пристрастия к российскому рынку – уверен, кроме нас, они смотрят и отрабатывают восемь-девять опций.