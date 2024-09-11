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    • Глушенков мог летом перейти в испанский клуб, участвующий в ЛЧ

    Глушенков мог летом перейти в испанский клуб, участвующий в ЛЧ

    Стало известно о несостоявшемся трансфере Максима Глушенкова в европейский клуб.

    Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что нападающий мог вместо «Зенита» перейти в «Жирону».

    – Кто из игроков РПЛ сейчас может заинтересовать европейские клубы?

    – Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».

    «Жирона» не смогла заплатить 6 млн евро отступных, прописанных в контракте Глушенкова с «Локо»?

    – «Жирона» решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег. Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.

    Думаю, главное – «Жирона» все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов.

    – «Жирона» интересовалась и Сперцяном.

    – Это было даже больше, чем с Глушенковым. Был зум с участием представителей «Краснодара» и «Жироны».

    Но не надо думать, что у «Жироны» какие-то особые пристрастия к российскому рынку – уверен, кроме нас, они смотрят и отрабатывают восемь-девять опций.

    • Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
    • В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 1 ассист в 7 матчах.
    • Сейчас он восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки со смещением.

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    Источник: Спортс’’

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    11.09.2024 14:14
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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1726054098
    ,,Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных,, Чаевые не более 10% от суммы..
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    Garrincha58
    1726055235
    лучше бы ушёл в Жирону
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