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    • Барменкулов – о проигрыше Словении: «Никакой трагедии не случилось. Я даже рад»

    Барменкулов – о проигрыше Словении: «Никакой трагедии не случилось. Я даже рад»

    Глава казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов прокомментировал проигрыш Казахстана в матче со Словенией (0:3).

    – Станислав Саламович пока после матча со словенцами ничего не говорил, но я как президент федерации могу сказать, что в этом матче никакой трагедии не случилось. Я даже рад, что Черчесов и я видим истинную картину, теперь нам есть с чем сравнивать. Станиславу Саламовичу сейчас стало более понятно, что ему стоит делать и каким образом принимать решение.

    Со словенцами нам не хватило физики, и вопрос даже не в перелете, а в подготовке отдельного игрока. Считаю, произошли полезные вещи, и перспектива на данный момент такова – сборная выстроится при Черчесове. Не вижу в этом никакой страшной трагедии.

    • Казахстан с одним баллом занимает последнее место в группе В3 Лиги В.

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    Источник: Sport24

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    11.09.2024 10:54
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