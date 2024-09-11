Барменкулов – о проигрыше Словении: «Никакой трагедии не случилось. Я даже рад»

Глава казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов прокомментировал проигрыш Казахстана в матче со Словенией (0:3).

– Станислав Саламович пока после матча со словенцами ничего не говорил, но я как президент федерации могу сказать, что в этом матче никакой трагедии не случилось. Я даже рад, что Черчесов и я видим истинную картину, теперь нам есть с чем сравнивать. Станиславу Саламовичу сейчас стало более понятно, что ему стоит делать и каким образом принимать решение.

Со словенцами нам не хватило физики, и вопрос даже не в перелете, а в подготовке отдельного игрока. Считаю, произошли полезные вещи, и перспектива на данный момент такова – сборная выстроится при Черчесове. Не вижу в этом никакой страшной трагедии.