Лепсая заявил, что московские девушки могут помешать результативной игре Барко за «Спартак»

Футбольный деятель, бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая опасается, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко снизит требования к себе.

«На сегодня Барко – это топ-сделка для «Спартака». Что будет дальше?..

Эсекьель поймет, что такое Москва; узнает, какие тут красивые девушки, веселые клубы. Есть риск спада. Есть предпосылки для опасения. Но сегодня – топ», – сказал Лепсая.