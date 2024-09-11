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    • Лепсая заявил, что московские девушки могут помешать результативной игре Барко за «Спартак»

    Лепсая заявил, что московские девушки могут помешать результативной игре Барко за «Спартак»

    Футбольный деятель, бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая опасается, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко снизит требования к себе.

    «На сегодня Барко – это топ-сделка для «Спартака». Что будет дальше?..

    Эсекьель поймет, что такое Москва; узнает, какие тут красивые девушки, веселые клубы. Есть риск спада. Есть предпосылки для опасения. Но сегодня – топ», – сказал Лепсая.

    • 25-летний игрок куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
    • В 6 матчах в РПЛ у Барко 3 гола, 3 ассиста.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    11.09.2024 10:53
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    Комментарии (4)
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    Max-Min-vkontakte
    1726047778
    У кого о чëм болит... Это называется, что если нет причины для беспокойства, то её надо придумать
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    Иван Петров 1986
    1726050267
    Кто такая лепсая - что то ее тут очень много стало.
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    rash1959
    1726062300
    да что это тётка растрынделась...
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    alefreddy
    1726067328
    уже вердикт поставили
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