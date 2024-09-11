Обращение Антона Миранчука к фанатам «Локомотива»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива» – своего бывшего клуба.

«Локо», красно-зеленая семья! Хочется так много сказать, но, боюсь, не хватит времени писать те слова благодарности и любви, которые я испытываю к этому клубу!

Вы всегда останетесь в моем сердце и мы обязательно встретимся снова. Спасибо за все. Ваш Антон Миранчук», – написал игрок.