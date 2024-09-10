Шунин раскрыл страну, откуда к нему есть интерес

Бывший вратарь сборной России Антон Шунин высказался о будущем.

– Последнее, что о тебе писали – интерес из Саудовской Аравии. Какие у тебя вообще новости после ухода из «Динамо»?

– Начну с того, что тренируюсь каждый день. В свободное время чуть-чуть уделяю время теннису и паделу. В теннисе есть движения, похожие на вратарские, где важна скорость реакции.

Из Саудовской Аравии есть интерес. Одно из предложений было от команды, которая только заработала повышение, поэтому я отказался. Второе предложение ещe в силе. Мне интересна эта страна, чемпионат – там много классных футболистов, новый опыт. Команду пока раскрывать не буду.

– Почему до сих пор не договорились?

– Идут переговоры. Это был бы классный опыт, тем более клуб из столицы. Мне важно, чтобы команда боролась за высокие места. Финансовая часть тоже имеет значение – у меня несколько направлений бизнеса, поэтому цели играть за любые деньги нет.

Есть ещe один момент: я до сих пор не очень представляю себя в форме другой команды, в других цветах, кроме «Динамо». Пытался представить – не получается. Чтобы выкладываться на 100%, отдавать всего себя, мне нужно понимать, ради чего я это делаю.