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    Шунин раскрыл страну, откуда к нему есть интерес

    Бывший вратарь сборной России Антон Шунин высказался о будущем.

    – Последнее, что о тебе писали – интерес из Саудовской Аравии. Какие у тебя вообще новости после ухода из «Динамо»?

    – Начну с того, что тренируюсь каждый день. В свободное время чуть-чуть уделяю время теннису и паделу. В теннисе есть движения, похожие на вратарские, где важна скорость реакции.

    Из Саудовской Аравии есть интерес. Одно из предложений было от команды, которая только заработала повышение, поэтому я отказался. Второе предложение ещe в силе. Мне интересна эта страна, чемпионат – там много классных футболистов, новый опыт. Команду пока раскрывать не буду.

    – Почему до сих пор не договорились?

    – Идут переговоры. Это был бы классный опыт, тем более клуб из столицы. Мне важно, чтобы команда боролась за высокие места. Финансовая часть тоже имеет значение – у меня несколько направлений бизнеса, поэтому цели играть за любые деньги нет.

    Есть ещe один момент: я до сих пор не очень представляю себя в форме другой команды, в других цветах, кроме «Динамо». Пытался представить – не получается. Чтобы выкладываться на 100%, отдавать всего себя, мне нужно понимать, ради чего я это делаю.

    • 37-летний Шунин покинул «Динамо» летом после завершения срока контракта.
    • Голкипер говорил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.
    • На счету Антона 15 матчей за сборную.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.09.2024 21:48
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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1726052538
    Кому ты бл9 нужен и если бы не олигофреничиское руководство Динамо, которое менялось пачками из года в год, то вышибли бы тебя еще в далеком в 2010м и подарили бы вдогонку юбку
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