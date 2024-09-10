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    • Шунин в деталях описал знаменитую стрельбу фанатов на базе «Динамо»: «В кого-то попали»

    Шунин в деталях описал знаменитую стрельбу фанатов на базе «Динамо»: «В кого-то попали»

    Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил, как на базу приезжали болельщики. Они открыли стрельбу по игрокам.

    – Ты в «Динамо» застал почти всe. Как воспринял историю с приездом фанатов на базу и последующим расстрелом игроков из пейнтбольных ружей?

    – Неприятная история. Потом говорили, что это была провокация болельщиков другой команды. Мы остались после тренировки с другими россиянами – шесть-семь человек. Наш тренер вратарей стоял прямо за моими воротами. И я сначала не понял, что началась стрельба – подумал, что отбойный молоток работает и камни отлетают в забор. Но потом все закричали: «Ложись!». Я поворачиваюсь и вижу, что тренер вратарей уже у других ворот.

    Думаю, ни до, ни после он 100 метров так быстро не бегал. Для нас это скорее было смешно. Главное, что под обстрел попали только российские игроки, хотя нападавшие кинули листовки, на которых были легионеры и подпись: «Они разлагают ваш коллектив». В кого-то попали, было больно, но это же не боевое оружие, никого не убили.

    – Если тогда не было страшно, то когда было?

    – Мы играли со «Спартаком» на «Арене Химки». И тогда нам давали парковочные места прямо напротив гостевой трибуны. Это было удивительно, но позволяло сэкономить полчаса при выезде со стадиона. И вот после матча мы идeм с Комбаровыми и видим, что была фанатская драка, а около машины братьев лежит один из болельщиков, и возле него стоят два конных полицейских. При этом огромная толпа идeт в нашу сторону, мы пытаемся протиснуться и постоянно слышим: «О, Шунин! О, Комбаровы!».

    И в моменте какой-то гениальный болельщик решил ударить лошадь кулаком. Полицейский начинает разворачивать коня, и получается так, что он идeт задом прямо на нас и при этом сильно лягается. Каким-то чудом его копыта не попали в меня и Комбаровых. Думаю, конь снeс бы нас одним ударом.

    • 37-летний Шунин покинул «Динамо» летом после завершения срока контракта.
    • Голкипер говорил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.
    • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.09.2024 20:26
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