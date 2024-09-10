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    • Шунин объяснил, почему не покинул «Динамо» после вылета в Первую лигу

    Шунин объяснил, почему не покинул «Динамо» после вылета в Первую лигу

    Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил вылет в Первую лигу в 2016 году.

    – Почему тогда не ушeл из «Динамо» после вылета из РПЛ?

    – Посчитал, что должен остаться в команде в этот сложный момент. При этом понимал, что времени до домашнего чемпионата мира мало, а я очень хотел попасть на него. У меня было несколько предложений из РПЛ, многие ребята уходили, но я принял решение остаться и сформировать новый костяк. Сделать всe, чтобы команда вернулась. В первых матчах фанаты вообще за нас не болели. После одной игры я подошeл к ним и спросил: «Хотите поговорить?». Я тогда поругался с парой болельщиков на стадионе, но потом мы встретились с группой фанатов в отеле.

    Я сказал: «Если хотите, чтобы мы вернулись, поддерживайте нас. Только сплотившись мы это сделаем». Именно в Первой лиге мы начали традицию – хлопать друг другу после матча с кричалкой «лишь в одну команду мы верим». Это был переломный момент, болельщики потом очень поддерживали нас.

    • 37-летний Шунин покинул «Динамо» летом после завершения срока контракта.
    • Голкипер говорил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.
    • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.09.2024 17:49
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