Морган жестко оскорбил тен Хага

Британский журналист Пирс Морган, известный по интервью с Криштиану Роналду, жестко высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Это тен Хаг решил расстаться с Роналду – потому что Эрик полный идиот. Он реально полный идиот. Он был им с момента прихода в «МЮ».

Тен Хаг несет полную чушь. Болтает про Гарри Поттера. Эрик напоминает маленького властного школьного учителя, который не умеет взаимодействовать с выдающимися талантами», – сказал Морган.