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    Морган жестко оскорбил тен Хага

    Британский журналист Пирс Морган, известный по интервью с Криштиану Роналду, жестко высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

    «Это тен Хаг решил расстаться с Роналду – потому что Эрик полный идиот. Он реально полный идиот. Он был им с момента прихода в «МЮ».

    Тен Хаг несет полную чушь. Болтает про Гарри Поттера. Эрик напоминает маленького властного школьного учителя, который не умеет взаимодействовать с выдающимися талантами», – сказал Морган.

    • Тен Хаг в «МЮ» 2 года.
    • Через несколько месяцев после прихода Эрика клуб покинул Криштиану Роналду.
    • «МЮ» при тен Хаге взял Кубок Англии и Кубок лиги.

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    Источник: talkSPORT

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    10.09.2024 17:12
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