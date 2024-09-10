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    • Булыкин назвал лучшего российского нападающего последних 10 лет

    Булыкин назвал лучшего российского нападающего последних 10 лет

    Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    – Почему Дзюба до сих пор не нашел себе команду?

    – Трансферное окно пока не закрыто. Осталось несколько дней. Так что еще все возможно. Но, по большому счету, жаль, что игрок такого уровня простаивает, пропадает…

    – А какому клубу РПЛ он бы сейчас подошел?

    – Да многим! Если не брать грандов, то чуть ли не любому. Разве Дзюба не пригодился бы «Пари НН», «Химкам»? Да можно смело перечислить все команды с 7-го по 16-е места. И он бы там спокойно заиграл. Даже не сомневаюсь в этом.

    Видимо, все упирается в его финансовые запросы и в возможности клуба. Поэтому все так затянулось. Меня данная ситуация удивляет, как и история с переходом Антона Миранчука в «Сьон».

    – Не считаете, что многие клубы не хотят брать Артeма из-за его токсичности?

    – Да ладно вам? Сейчас как раз многие делают ставку на хайп, стараются устроить движуху в прессе, в медиа. В этом плане Дзюба незаменим, добавил бы команде популярности [улыбается]. Просто надо с ним договориться по условиям.

    – Дзюба – лучший российский нападающий последних 10 лет?

    – Если мы говорим о бомбардирских качествах, то, пожалуй, да. По голам к нему вопросов нет. Много забивал, бил рекорды.

    • 36-летний Дзюба находится в статусе свободного агента.
    • В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    10.09.2024 16:31
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