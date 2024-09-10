Булыкин назвал лучшего российского нападающего последних 10 лет

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
– Почему Дзюба до сих пор не нашел себе команду?
– Трансферное окно пока не закрыто. Осталось несколько дней. Так что еще все возможно. Но, по большому счету, жаль, что игрок такого уровня простаивает, пропадает…
– А какому клубу РПЛ он бы сейчас подошел?
– Да многим! Если не брать грандов, то чуть ли не любому. Разве Дзюба не пригодился бы «Пари НН», «Химкам»? Да можно смело перечислить все команды с 7-го по 16-е места. И он бы там спокойно заиграл. Даже не сомневаюсь в этом.
Видимо, все упирается в его финансовые запросы и в возможности клуба. Поэтому все так затянулось. Меня данная ситуация удивляет, как и история с переходом Антона Миранчука в «Сьон».
– Не считаете, что многие клубы не хотят брать Артeма из-за его токсичности?
– Да ладно вам? Сейчас как раз многие делают ставку на хайп, стараются устроить движуху в прессе, в медиа. В этом плане Дзюба незаменим, добавил бы команде популярности [улыбается]. Просто надо с ним договориться по условиям.
– Дзюба – лучший российский нападающий последних 10 лет?
– Если мы говорим о бомбардирских качествах, то, пожалуй, да. По голам к нему вопросов нет. Много забивал, бил рекорды.
- 36-летний Дзюба находится в статусе свободного агента.
- В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.