Булыкин назвал лучшего российского нападающего последних 10 лет

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

– Почему Дзюба до сих пор не нашел себе команду?

– Трансферное окно пока не закрыто. Осталось несколько дней. Так что еще все возможно. Но, по большому счету, жаль, что игрок такого уровня простаивает, пропадает…

– А какому клубу РПЛ он бы сейчас подошел?

– Да многим! Если не брать грандов, то чуть ли не любому. Разве Дзюба не пригодился бы «Пари НН», «Химкам»? Да можно смело перечислить все команды с 7-го по 16-е места. И он бы там спокойно заиграл. Даже не сомневаюсь в этом.

Видимо, все упирается в его финансовые запросы и в возможности клуба. Поэтому все так затянулось. Меня данная ситуация удивляет, как и история с переходом Антона Миранчука в «Сьон».

– Не считаете, что многие клубы не хотят брать Артeма из-за его токсичности?

– Да ладно вам? Сейчас как раз многие делают ставку на хайп, стараются устроить движуху в прессе, в медиа. В этом плане Дзюба незаменим, добавил бы команде популярности [улыбается]. Просто надо с ним договориться по условиям.

– Дзюба – лучший российский нападающий последних 10 лет?

– Если мы говорим о бомбардирских качествах, то, пожалуй, да. По голам к нему вопросов нет. Много забивал, бил рекорды.