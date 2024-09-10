Аршавин объяснил, почему фанаты «Зенита» вряд ли примут Соболева

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес форварда сине-бело-голубых Александра Соболева со стороны болельщиков петербургского клуба.
«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в «Зените», потом в «Спартаке» и возвращался.
А Соболев – игрок «Спартака», плюс неприятная стычка. То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе.
С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить «Зениту» чемпионство», – сказал Аршавин.
- Болельщики петербургского клуба скандировали оскорбления в адрес Соболева во время товарищеского матча с «Кайратом» в Казахстане и на матче «Зенита-2» во Второй лиге против «Знамени Труда».
- 27-летний форвард был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».