Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин объяснил, почему фанаты «Зенита» вряд ли примут Соболева

    Аршавин объяснил, почему фанаты «Зенита» вряд ли примут Соболева

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес форварда сине-бело-голубых Александра Соболева со стороны болельщиков петербургского клуба.

    «Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в «Зените», потом в «Спартаке» и возвращался.

    А Соболев – игрок «Спартака», плюс неприятная стычка. То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе.

    С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить «Зениту» чемпионство», – сказал Аршавин.

    • Болельщики петербургского клуба скандировали оскорбления в адрес Соболева во время товарищеского матча с «Кайратом» в Казахстане и на матче «Зенита-2» во Второй лиге против «Знамени Труда».
    • 27-летний форвард был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

    Новости по теме
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 12
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева 16
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2024 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Taps
    1725959894
    Этого урода С надо из клуба убирать. Пусть Мюллеру двор подметает.
    Ответить
    Айболид
    1725960173
    "Болельщики" , которые ни игроков основы не знают , ни слова гимна .... примут кого угодно . А для "Виража" соболев - кондом форева (как и зюба и свиновова).
    Ответить
    Skull_Boy
    1725961597
    Помнится кто-то с трибуны кричали и бились головой об стены, что не допустят шоколадных в команде, а теперь им задницы облизывают
    Ответить
    Азбука
    1725962254
    Фанатью больше важен не сам футбол, как игра, а околофутбол. Однако на Газпром арене десятки тысяч простых кузмичей, для которых важнее победы Зенита. Будет Соболев эти победы успешно ковать и народ примет. А кондовые фанаты-это особая секта и у них Быстров и Дзюба презренные личности, хотя по факту эти футболисты много сделали для побед Зенита. В этом принципиальная разница между кузмичами, которых у Зенита на трибунах большинство, и идейными фанатами. Кузмичам нужны победы, фанам- чистота крови.
    Ответить
    ilich55
    1725962434
    Андрюха, не свисти. Горстка идиотов, называющих себя фанатами далеко не все болельщики. Взять к примеру хряковскую Фратрию, осень 2024 года, но нигде ни разу в этом году и носа не высунули. Аналогичное будет и с зенитовскими фанатами. Поорут, пар выпустят, порисуют в соцсетях и на этом всё закончится.
    Ответить
    Bez Imeni
    1725964628
    Можно подумать Быстрова полюбили, как был окурком, так и остался...хоть с матча этого ушлёпка убрали...
    Ответить
    bset
    1725964938
    Фанаты любят игроков, отдающих себя на 100%, вкладывающих всех себя и борящийся за цвета, которые он защищает. А когда футболист говорят "Чет настроения и мотивации тренироваться нет", то такого нигде любить не будут
    Ответить
    somn
    1725973190
    Будет забивать, полюбят. А если честно, он не девушка, чтоб его любили. Есть контракт, будь добр - работай!
    Ответить
    любитель60-05
    1725981831
    Послать куда подальше и играть свою игру. За ноги то никто не сможет держать.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+