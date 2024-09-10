Гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Спартак» следит за ситуацией с Промесом, общается с его агентом

Генеральный директор дубайского клуба «Юнайтед» Илие Чебану рассказал о реакции «Спартака» на переход в команду из ОАЭ экс-вингера красно-белых Квинси Промеса.

«Когда появилась идея с подписанием контракта с Квинси, мы позвонили в «Спартак», сообщили об этом. В «Спартаке» обрадовались, дальше мы уже с Квинси сами все детали закрывали. «Спартак» следит за его ситуацией, общается с его агентом.

Если есть какой-то интерес к Квинси, если это будет возможно, то со всеми клубами готовы обсудить, как реализовать трансфер. Наш клуб же тоже заинтересован в том, чтобы была какая-то выгода из всего. Если будет возможен его трансфер, то будем обсуждать это со «Спартаком» или другими клубами», – сказал Чебану.