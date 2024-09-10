Гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Спартак» следит за ситуацией с Промесом, общается с его агентом

Генеральный директор дубайского клуба «Юнайтед» Илие Чебану рассказал о реакции «Спартака» на переход в команду из ОАЭ экс-вингера красно-белых Квинси Промеса.
«Когда появилась идея с подписанием контракта с Квинси, мы позвонили в «Спартак», сообщили об этом. В «Спартаке» обрадовались, дальше мы уже с Квинси сами все детали закрывали. «Спартак» следит за его ситуацией, общается с его агентом.
Если есть какой-то интерес к Квинси, если это будет возможно, то со всеми клубами готовы обсудить, как реализовать трансфер. Наш клуб же тоже заинтересован в том, чтобы была какая-то выгода из всего. Если будет возможен его трансфер, то будем обсуждать это со «Спартаком» или другими клубами», – сказал Чебану.
- 32-летний Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента.
- Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
- «Юнайтед» выступает во втором по статусу дивизионе ОАЭ и проведет первый матч в новом сезоне 15 сентября против «Аль-Араби».