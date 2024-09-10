Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Спартак» следит за ситуацией с Промесом, общается с его агентом

    Гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Спартак» следит за ситуацией с Промесом, общается с его агентом

    Генеральный директор дубайского клуба «Юнайтед» Илие Чебану рассказал о реакции «Спартака» на переход в команду из ОАЭ экс-вингера красно-белых Квинси Промеса.

    «Когда появилась идея с подписанием контракта с Квинси, мы позвонили в «Спартак», сообщили об этом. В «Спартаке» обрадовались, дальше мы уже с Квинси сами все детали закрывали. «Спартак» следит за его ситуацией, общается с его агентом.

    Если есть какой-то интерес к Квинси, если это будет возможно, то со всеми клубами готовы обсудить, как реализовать трансфер. Наш клуб же тоже заинтересован в том, чтобы была какая-то выгода из всего. Если будет возможен его трансфер, то будем обсуждать это со «Спартаком» или другими клубами», – сказал Чебану.

    • 32-летний Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента.
    • Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
    • «Юнайтед» выступает во втором по статусу дивизионе ОАЭ и проведет первый матч в новом сезоне 15 сентября против «Аль-Араби».

    Новости по теме
    Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса 4
    Звезда «Дома-2» подтвердила, что родила от Промеса, и впервые показала лицо ребенка 12
    Николсон – о Промесе: «Надеюсь, что еще выйдем в ним вместе на поле» 2
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2024 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Айболид
    1725960236
    Звонят и спрашивают -"Есть чего?" .
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+