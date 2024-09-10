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    • Бывший член комитета по этике сказал, что будет с Дарьей Карпиной из-за слов о Семаке

    Бывший член комитета по этике сказал, что будет с Дарьей Карпиной из-за слов о Семаке

    Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил высказывание жены главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарьи Карпиной о физической форме наставника «Зенита» Сергея Семака.

    В выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» Дарью попросили назвать самого слабого тренера в России. «Семак. Это только если слева хук. Он такой щупленький. Возможно, да», – ответила она.

    – Это была шутливая передача. Вы считаете, что допустимо комментировать слова жен футболистов и тренеров? Сколько людей, столько и мнений. Они видят так, по-своему. Кто-то готовит на огне, кто-то готовит на костре. Мы же их не учим это делать. Я думаю, что это было сказано в шутейном разговоре. Я читал об этом, там про всех рассказали. Там не только про Семака было. Жена Карпина сказала, что он хлипковат и не выдержит хук, но мало ли что кто о чем в юмористической передаче говорит.

    Была передача, в которой Слуцкий выступал с детьми. Тогда он [Леонид Слуцкий] сказал: «Судьи такие люди, что как только их увидишь, надо сразу бить». Неудачная шутка. И Комитет по этике, и КДК, и родителей в школу Слуцкого вызывали… [Смеется.] Люди должны о чем-то говорить.

    Жена Карпина не является субъектом футбола. Она все что угодно может сказать, ей за это ничего не будет. Если бы об этом сказал Карпин после матча, тогда могли бы обсуждать. Боюсь, что это не стоит выеденного яйца.

    – Сам Семак имеет право обидеться на такое высказывание?

    – Я думаю, что он даже внимание на это не обратит.

    Почему вы не спрашиваете про Зарему [Салихову, жену бывшего совладельца «Спартака» Леонида Федуна]? Она такого могла наговорить, что слова жены Карпина про Семака – это легкий испуг. Когда Федун был при власти, она тоже не стеснялась в выражениях. На то это и женский взгляд, она скажет: «Я так вижу». Жена Карпина же не оскорбила Семака хамским словом.

    – Нравится ли вам то, что близкие к футболу люди могут подобным образом высказываться?

    – Такой подход мне не нравится. Я не слышал ничего от жены бывшего старшего тренера нашей сборной Станислава Черчесова. Я не слышал, чтобы о чем-то говорила жена Гинера. Но есть такие жены, которые хотя показать себя. Это тоже позиция. Все идет от воспитания и видения жизни. Она хочет, чтобы про нее узнали. Про нее узнали.

    Накажут за это? Нет, не накажут. Может только Валерий Георгиевич ей скажет, что не надо было так говорить про Семака. А может и наоборот, Карпин скажет жене, что она все правильно сказала, и Семак слабоват. Это семейные разборки, я отношусь к этому абсолютно спокойно.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    10.09.2024 08:42
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Интерес
    1725948083
    Так до вас мы и жён руководителей государства не все(и не всегда!) знали,а теперь ваши бабы и дети-источники скандальной информации.А у известности и популярности оценочной категории нет.Есть одна,общая-ИЗВЕСТНОСТЬ!
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    Гор--google
    1725948381
    Нееее,ну тут конкретно её закрывать надо. И Карпина в острого,не уследил. БЕЗОБРАЗИЕ.Кто посмел посягнуть на великого и неприкасаемого?
    Ответить
    andr45
    1725950067
    Об этой бородатой бездари можно только ХОРОШО!!! А в крайнем случае, когда уж не в терпеж - ЕЩЕ ЛУЧШЕ!!!
    Ответить
    andr45
    1725952234
    Когда старый п...дераст Медведев характерным жестом призывал бразил произвести сексуальные действия над спартаковцами комитет по этике и, в том числе, СОЗИН только одобрительно хихикали и не возмущались))) А, когда, престарелая бабенка сказала что СЕМАК худоват и слабоват столько возмущения) А в чем ОНА не права? Кто скажет, что СЕМАК такого же богатырского сложения, как, например, бывший таджикский костолом РАХИМОВ, который, по его словам на пресс-конференции, хоть сейчас готов выйти на поле и переломать кости кому угодно) Кстати, эти слова рахимова не заслуживают разбора в комитете по этике?
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    subbotaspartak
    1725955604
    Лишить Ростов 6 очков
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    polt
    1725956011
    "Все идет от воспитания и видения жизни..."
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    NewLife
    1725956503
    "Бывший член " )))) Теперь уже не член, а шнурок)))
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    Ниф-Ниф
    1725957014
    Почему "Бывший член"? Напишите прямо Хер Моржовый.
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    Slava-Plutov-google
    1725967207
    Просто её в Летний сад гулять не водили
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    Gogy65
    1725967559
    Зачем её наказывать? Дура на всю страну показала,кто она есть. Пожалейте её,как когда-то пожалели Инну Жиркову
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