Кафанов заявил, что в Европе нет вратарей сильнее российских

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко оценил российскую вратарскую школу.
«Обратил бы внимание на то, как растут наши вратари. По уровню вратарей мы никому не уступаем в Европе, несмотря на то, что там не играем. Это не имеет значения. Российские голкиперы показывают высокий уровень.
Посмотрите на то, как часто вратари признаются лучшими игроками. В последнем туре Давид Волк, Богдан Москвичев и Игорь Акинфеев помогли своим командам заработать очки. И количество ошибок у вратарей РПЛ уменьшилось. Это первое межсезонье, когда так много переходов среди вратарей», – сказал Кафанов.
- Кафанов всю спортивную жизнь работает с вратарями.
- На клубном уровне тренер работает в «Ростове».
- Также Кафанов специализируется на стандартах.