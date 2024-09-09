Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Кафанов заявил, что в Европе нет вратарей сильнее российских

    Кафанов заявил, что в Европе нет вратарей сильнее российских

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко оценил российскую вратарскую школу.

    «Обратил бы внимание на то, как растут наши вратари. По уровню вратарей мы никому не уступаем в Европе, несмотря на то, что там не играем. Это не имеет значения. Российские голкиперы показывают высокий уровень.

    Посмотрите на то, как часто вратари признаются лучшими игроками. В последнем туре Давид Волк, Богдан Москвичев и Игорь Акинфеев помогли своим командам заработать очки. И количество ошибок у вратарей РПЛ уменьшилось. Это первое межсезонье, когда так много переходов среди вратарей», – сказал Кафанов.

    • Кафанов всю спортивную жизнь работает с вратарями.
    • На клубном уровне тренер работает в «Ростове».
    • Также Кафанов специализируется на стандартах.

    Новости по теме
    Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1 2
    Тренер вратарей сборной России оценил дебют Сафонова в «ПСЖ» 1
    Тренер вратарей сборной России высказался о будущем Шунина и Гилерме 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2024 22:23
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1725913339
    Кафанов имей совесть! Особенно ростовские вратари сильные,сам набирал последних вратарей в Ростов! Вместо писякова супер вратаря)
    Ответить
    NewLife
    1725914390
    Это надо же такое ляпнуть, имея в команде худших во всей лиге вратарей))
    Ответить
    TIMOTHY
    1725914678
    Кафанову пора к палычу и романцу на рыбалку
    Ответить
    BRO_football
    1725916833
    Пора Кафанова на пенсию отправлять, совсем уже крыша поехала. Сравнивает российский и европейские чемпионаты. И говорит, что у нас вратари сильнее. Что же ты скажешь о наших "сильных" вратарях, если с десяток лет для сборной России не нашлось никого сильнее Акинфеева? Это говорит лишь о деградации российских вратарей.
    Ответить
    Plyash
    1725917930
    Ляпнул - как в лужу пёрнул...Вроде бы взрослый мужик.
    Ответить
    The only one
    1725940926
    сам не похвалишь...
    Ответить
    Цугундeр
    1725944176
    Так , походу, и тренеров сборной нет сильнее российских .)
    Ответить
    САДЫЧОК
    1725946030
    Неужели не видно что этот Кафанов реально не понимает и не имеет знаний во вратарском деле?! Этот тип занимает не свое место!
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1725946062
    Сам себя хвалит?
    Ответить
    САДЫЧОК
    1725961028
    То как этот недотренер учил играть Песьякова в перепасовку у своих ворот - говорит о низкой квалификации этого типа.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+