Орлов: «Крылья Советов» будут идиотами, если уволят Осинькина»

Комментатор Геннадий Орлов призвал «Крылья Советов» не увольнять главного тренера Игоря Осинькина.

«Самое главное, что Осинькина все равно надо оставлять. Это курица, которая несет золотые яйца. Он ни на кого не похож в нашем футболе. И за такого тренера надо держаться двумя руками. Если в Самаре начались какие-то разговоры, что надо на кого-то менять, то они идиоты. Если они это сделают, они идиоты, которые ничего не понимают в футболе.

Но сейчас Иван Сергеев им поможет. У него вызов будет, он уже засиделся, и моменты там создаются, и я думаю, что они выползут. У них состав неплохой», – сказал Орлов.