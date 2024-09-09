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    • Орлов: «Крылья Советов» будут идиотами, если уволят Осинькина»

    Орлов: «Крылья Советов» будут идиотами, если уволят Осинькина»

    Комментатор Геннадий Орлов призвал «Крылья Советов» не увольнять главного тренера Игоря Осинькина.

    «Самое главное, что Осинькина все равно надо оставлять. Это курица, которая несет золотые яйца. Он ни на кого не похож в нашем футболе. И за такого тренера надо держаться двумя руками. Если в Самаре начались какие-то разговоры, что надо на кого-то менять, то они идиоты. Если они это сделают, они идиоты, которые ничего не понимают в футболе.

    Но сейчас Иван Сергеев им поможет. У него вызов будет, он уже засиделся, и моменты там создаются, и я думаю, что они выползут. У них состав неплохой», – сказал Орлов.

    • «Крылья» идут в РПЛ 10-ми.
    • Следующий соперник – «Рубин» (13 сентября).
    • Осинькин в команде с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 22:04
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    WE ARE FOR PETER
    1725913711
    Осинькин все игры слил спаму и москве! Гнать его нужно из Самары вместе с писяковым
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    Интерес
    1725951079
    ОНи это давно доказали,беспрестанно поставляя игроков в более богатые клубы.При этом сами богаче и успешнее не становятся.В принципе,для меня ничего удивительного нет,ибо четыре дня назад походил по этому славному городу и воочию увидел его показное богатство и столь же унизительную неухоженность.
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    subbotaspartak
    1725955734
    Орлов: «Крылья Советов» будут идиотами,.... Нет на тебя ВЧК
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