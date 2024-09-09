Ари раскрыл траты на свой клуб в Бразилии

Бывший форвард сборной России Ари содержит в Бразилии клуб «Атлетико Сеаренсе». Он выступает в одном из низших дивизионов.

– Успели столкнуться с какими-то трудностями?

– Самое сложное – найти финансирование. До сих пор я единственный инвестор. Это тяжело... Но, несмотря на это, получается воспитывать талантливых ребят.

– Если не секрет, сколько вы тратите на клуб в год?

– Около 400 тысяч евро. Маленькая команда может прожить на эту сумму.