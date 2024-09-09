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    Ари раскрыл траты на свой клуб в Бразилии

    Бывший форвард сборной России Ари содержит в Бразилии клуб «Атлетико Сеаренсе». Он выступает в одном из низших дивизионов.

    – Успели столкнуться с какими-то трудностями?

    – Самое сложное – найти финансирование. До сих пор я единственный инвестор. Это тяжело... Но, несмотря на это, получается воспитывать талантливых ребят.

    – Если не секрет, сколько вы тратите на клуб в год?

    – Около 400 тысяч евро. Маленькая команда может прожить на эту сумму.

    • Ари курирует «Атлетико Сеаренсе» с 2022 года.
    • Больше всего матчей в РПЛ игрок провел за «Краснодар» (2013-2021 годы).
    • На счету Ари 2 матча за сборную России в 2018 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2024 18:38
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