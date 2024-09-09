Ари раскрыл траты на свой клуб в Бразилии

Бывший форвард сборной России Ари содержит в Бразилии клуб «Атлетико Сеаренсе». Он выступает в одном из низших дивизионов.
– Успели столкнуться с какими-то трудностями?
– Самое сложное – найти финансирование. До сих пор я единственный инвестор. Это тяжело... Но, несмотря на это, получается воспитывать талантливых ребят.
– Если не секрет, сколько вы тратите на клуб в год?
– Около 400 тысяч евро. Маленькая команда может прожить на эту сумму.
- Ари курирует «Атлетико Сеаренсе» с 2022 года.
- Больше всего матчей в РПЛ игрок провел за «Краснодар» (2013-2021 годы).
- На счету Ари 2 матча за сборную России в 2018 году.