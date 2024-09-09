Кафанов рассказал, что дал Сафонову трансфер в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил о прогрессе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Удалось ли по двум тренировкам понять, в чем Матвей прибавил за месяцы, проведенные в «ПСЖ»?

– Можно сказать, что он провел одну предыгровую тренировку, по которой тяжело что-то сказать. Предыгровая тренировка перед матчем с Таиландом была короткая по времени, да и на порядок ниже качество поля, чем у основного.

По окончании матча с Вьетнамом была еще одна тренировка у тех игроков, кто не принял участия в игре. По воротам Матвея было нанесено большое количество ударов. Ребята на него были настроены, было видно, что хотели ему забить, они это умеют делать. Матвей брал очень сложные мячи, как и раньше. Как минимум, он стал не хуже.

– Получается, что Матвей по уровню остается первым номером сборной России?

– Остается. Несмотря на отсутствие игровой практики в «ПСЖ», тренировочный процесс этого круга намного выше и сложнее, чем в чемпионате России. И это позволяет прогрессировать. Даже сейчас, не играя, Сафонов стал сильнее.

– Вы видите, в чем Матвей сильнее Джанлуиджи Доннаруммы, кроме игры ногами?

– Думаю, что Матвей будет лучше исполнять роль последнего защитника, когда будут передачи за спины игрокам обороны. В остальном ему нужно догонять. У Доннаруммы, по словам Матвея, очень много сильных качеств. Это сильный вратарь, у которого большой опыт игр в чемпионатах Италии и Франции и в матчах за национальную сборную.