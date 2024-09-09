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    Кафанов рассказал, что дал Сафонову трансфер в «ПСЖ»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил о прогрессе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

    – Удалось ли по двум тренировкам понять, в чем Матвей прибавил за месяцы, проведенные в «ПСЖ»?

    – Можно сказать, что он провел одну предыгровую тренировку, по которой тяжело что-то сказать. Предыгровая тренировка перед матчем с Таиландом была короткая по времени, да и на порядок ниже качество поля, чем у основного.

    По окончании матча с Вьетнамом была еще одна тренировка у тех игроков, кто не принял участия в игре. По воротам Матвея было нанесено большое количество ударов. Ребята на него были настроены, было видно, что хотели ему забить, они это умеют делать. Матвей брал очень сложные мячи, как и раньше. Как минимум, он стал не хуже.

    – Получается, что Матвей по уровню остается первым номером сборной России?

    – Остается. Несмотря на отсутствие игровой практики в «ПСЖ», тренировочный процесс этого круга намного выше и сложнее, чем в чемпионате России. И это позволяет прогрессировать. Даже сейчас, не играя, Сафонов стал сильнее.

    – Вы видите, в чем Матвей сильнее Джанлуиджи Доннаруммы, кроме игры ногами?

    – Думаю, что Матвей будет лучше исполнять роль последнего защитника, когда будут передачи за спины игрокам обороны. В остальном ему нужно догонять. У Доннаруммы, по словам Матвея, очень много сильных качеств. Это сильный вратарь, у которого большой опыт игр в чемпионатах Италии и Франции и в матчах за национальную сборную.

    • «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • Матвей еще не сыграл за парижан в официальных матчах.
    • У 25-летнего футболиста 13 матчей за сборную России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.09.2024 17:33
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    Комментарии (4)
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    Гор--google
    1725895205
    Кафанов, пердун старый,о каком 1м номере ты говоришь? Этот дьякон не понятно вообще почему был вызван в сборную.Он был,есть и будет средненьким вратаришкой, у нас таких и в ФНЛ хватает.Ты в своё время ,,писю,, расхваливал,ну и как ты вообще можешь судить о вратарях? Пригрел тебя Карпуша,не понятно только за какие такие качества? Нулевой ты дядя.
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    АЛЕКС 58
    1725946246
    Понятно,что дал! Скамейку под ж.о.п.у
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