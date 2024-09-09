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    • Латышонок: «В первую неделю в «Зените» бразильцы так валтузили, что меня могли в «Зенит-2» отправить»

    Латышонок: «В первую неделю в «Зените» бразильцы так валтузили, что меня могли в «Зенит-2» отправить»

    Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о первых неделях в клубе.

    – Кто самый сильный футболист в «Зените»?

    – Каждый силен по-своему. Вендел, Клаудиньо – топы. Максим Глушенков – просто космос, я в шоке от Макса, очень рад за него. Сейчас он получил травму. Надеюсь, Максим восстановится и продолжит играть так, как раньше. Получаю одно удовольствие, играя с такими партнерами.

    – Вас удивил уровень бразильцев?

    – Первую неделю они меня валтузили. Думал, что после этого меня во вторую команду отправят. Забивали много мячей, полоскали как хотели. Их уровень очень высокий.

    • Латышонок куплен летом у «Балтики».
    • В 7 матчах сезона РПЛ у Евгения 1 пропущенный мяч.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 15:46
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    Комментарии (8)
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    Persona_non_Grata
    1725892829
    "поласкали как хотели" - это Зенит, там и приласкают, и "приголубят" !!! )))... А еще ведь и "валтузят" - можно представить, что он под этим подразумевает, зная нравы этой команды ! )))
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