Латышонок: «В первую неделю в «Зените» бразильцы так валтузили, что меня могли в «Зенит-2» отправить»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о первых неделях в клубе.

– Кто самый сильный футболист в «Зените»?

– Каждый силен по-своему. Вендел, Клаудиньо – топы. Максим Глушенков – просто космос, я в шоке от Макса, очень рад за него. Сейчас он получил травму. Надеюсь, Максим восстановится и продолжит играть так, как раньше. Получаю одно удовольствие, играя с такими партнерами.

– Вас удивил уровень бразильцев?

– Первую неделю они меня валтузили. Думал, что после этого меня во вторую команду отправят. Забивали много мячей, полоскали как хотели. Их уровень очень высокий.