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    Орлов объяснил, почему «Краснодар» хочет продать Кордобу

    Комментатор Геннадий Орлов объяснил желание «Краснодара» продать Джона Кордобу.

    – Для Мурада Мусаева история с Кордобой – это очень серьезно. Кордоба – один из пяти лучших нападающих в Латинской Америке. Это очень серьезные вещи, когда игрок такой знаменитый. Как с ним найти общий язык и все такое, понимаете? Даже вот появилась информация про «Спартак».

    Думаю, Мусаев так делает, потому что он не может управлять Кордобой, раз они его хотят продать. Но Кордоба же там просит другие деньги, зарплату повышенную, пять миллионов, как пишут. «Спартак» не хочет этого. Но это другой вопрос.

    – Просто без Кордобы, мне кажется, они потеряют всякие шансы составить конкуренцию «Зениту».

    – Да не только «Зениту». Федор Смолов не заменит Кордобу. Смолов – он такой системообразующий, он игрок, который будет на команду действовать, но он не умеет так забивать, как тот.

    • Сообщается, что зарплата Кордобы в «Краснодаре» составляет 3,5 миллиона евро в год с бонусами.
    • После продажи Александра Соболева в «Зенит» колумбийца хотел приобрести «Спартак», но сейчас трансфер Кордобы в московский клуб маловероятен.
    • Джон в Краснодаре 3 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2024 14:50
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1725883267
    ...что и говорить, Кордоба - Монстрище, с большой буквы "М". Но, не во всякой атакующей схеме и тактике одинаково хорошо могут пригодится его качества, присущие именно ему. Но лишним, точно, не будет ни в одной команде...
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    Сергей-Садковский-google
    1725899754
    Орлов откуда всё знает...С Галицким общался?
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    bulls27
    1725908897
    Не нужен нам .
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    Городовой
    1725947019
    Мусаев? Там такие вопросы решает босс.
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