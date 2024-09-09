Только один комментатор «Матч ТВ» назвал лучшим тренером РПЛ в июле-августе Станковича

Комментаторы «Матч ТВ» поучаствовали в выборе лучшего тренера РПЛ в июле-августе. Только один из них назвал Деяна Станковича. Это Дмитрий Шнякин.

«Серб не стал опираться на прежние строения, как Николич в ЦСКА. Не стабилизировал ситуацию прагматизмом, как Мусаев с «Краснодаром». Только знакомился со своей командой, в отличие от Семака и Галактионова. Ещe и должен был интегрировать новичков, в отличие от Лички.

К тому же никто из перечисленных тренеров не стартовал в чемпионате с тяжeлого поражения, но Станковичу удалось поднять и отряхнуть команду после падения в Оренбурге, над которым усмехалась вся футбольная Россия. Залетел в лигу без скромности», – объяснил Шнякин свой выбор.