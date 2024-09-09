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    • Только один комментатор «Матч ТВ» назвал лучшим тренером РПЛ в июле-августе Станковича

    Только один комментатор «Матч ТВ» назвал лучшим тренером РПЛ в июле-августе Станковича

    Комментаторы «Матч ТВ» поучаствовали в выборе лучшего тренера РПЛ в июле-августе. Только один из них назвал Деяна Станковича. Это Дмитрий Шнякин.

    «Серб не стал опираться на прежние строения, как Николич в ЦСКА. Не стабилизировал ситуацию прагматизмом, как Мусаев с «Краснодаром». Только знакомился со своей командой, в отличие от Семака и Галактионова. Ещe и должен был интегрировать новичков, в отличие от Лички.

    К тому же никто из перечисленных тренеров не стартовал в чемпионате с тяжeлого поражения, но Станковичу удалось поднять и отряхнуть команду после падения в Оренбурге, над которым усмехалась вся футбольная Россия. Залетел в лигу без скромности», – объяснил Шнякин свой выбор.

    • Станкович в «Спартаке» с июня.
    • Команда идет в РПЛ 4-й.
    • Следующий соперник – «Динамо Мх» (15 сентября).

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    Источник: РПЛ

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    09.09.2024 13:38
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    Комментарии (8)
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    oyabun
    1725879828
    Еще бы они посмели идти против своих хозяев.
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    Garrincha58
    1725880749
    А кто этих балаболоа с микрофонами во рту спрашивает кому их мнение интересно только Генычу с Шнюкиным мнения друг друга интересны
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    САДЫЧОК
    1725881282
    Остальные назвали физрука! Круговая порука бездарей!
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    Янвapь 69
    1725882304
    Ну так, а где они вместе с Геничем харчуются ? Знамо в тарасоффке - латентные хряки ГеничЬ в этот раз Галактионова выбрал только для того, чтобы в Анапу не ехать на боковушке возле туалета
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    slavа0508
    1725882960
    Мы на четвёртом месте ...состав хоть и уступает Зениту чуть ли в два раза всё же второй . так что было бы второе место тогда да можно было и Станковича называть лучшим а пока смотрим и ждём ....
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    R_a_i_n
    1725888779
    Не видать Шнякину премии на Газпром-ТВ до конца года)))
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