Тренер Португалии прокомментировал второй подряд победный гол Роналду в составе сборной

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес порассуждал о влиянии Криштиану Роналду на национальную команду.

39-летний нападающий забил победные голы в обоих сентябрьских матчах португальцев.

Он поразил ворота Хорватии (2:1) и Шотландии (2:1).

В игре с шотландцами Роналду провел на поле только 2-й тайм.

«Криштиану в хорошей форме. Идет сентябрь, он провел три игры и забил за клуб. Но нам нужно защищать наших игроков, Криштиану не может провести два матча по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился настрой.

Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него. Он ценный актив, он играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания важны. Но я не оцениваю это в контексте зависимости», – сказал Мартинес.