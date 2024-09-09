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    • Тренер Португалии прокомментировал второй подряд победный гол Роналду в составе сборной

    Тренер Португалии прокомментировал второй подряд победный гол Роналду в составе сборной

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес порассуждал о влиянии Криштиану Роналду на национальную команду.

    • 39-летний нападающий забил победные голы в обоих сентябрьских матчах португальцев.
    • Он поразил ворота Хорватии (2:1) и Шотландии (2:1).
    • В игре с шотландцами Роналду провел на поле только 2-й тайм.

    «Криштиану в хорошей форме. Идет сентябрь, он провел три игры и забил за клуб. Но нам нужно защищать наших игроков, Криштиану не может провести два матча по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился настрой.

    Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него. Он ценный актив, он играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания важны. Но я не оцениваю это в контексте зависимости», – сказал Мартинес.

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    Источник: Record

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    09.09.2024 00:48
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    Комментарии (1)
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    sochi-2013
    1725854962
    намек, что он (тренер) тоже нужен команде
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