Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Овчинников сказал, без кого невозможно выиграть РПЛ

    Российский тренер Валерий Овчинников отметил зависимость клубов РПЛ от легионеров.

    «У нас во всех лидирующих клубах слишком много иностранцев. В «Локомотиве» только какое-то ЧП, но вспомните их последний результат против легионеров «Краснодара» [поражение 0:3].

    Молодeжь «Локомотива» не выдержала психологически. Им надо ещe сезончик-два и они обкатаются. Главное, чтобы их руководство в это верило. Сейчас же нужен сиюминутный результат, поэтому у многих и бегают по восемь иностранцев и три россиянина по полю.

    Российским костяком на сегодняшний день чемпионом не стать. Ещe вчера было можно. Надо было заранее готовить кадры, вести селекционную работу, находить россиян и доверять им», – считает Овчинников.

    • Чемпионом РПЛ 6 раз подряд становился «Зенит».
    • Сейчас петербуржцы тоже лидируют в Премьер-лиге.

    Новости по теме
    Овчинников – о словах Глушенкова про сборную: «25 лет, а ума нет – этот мальчик все перепутал» 41
    Валерий Овчинников назвал Абаскаля чертом из-за ситуации с Джикией 8
    Овчинников – о Николиче в ЦСКА: «Будет как с Абаскалем в «Спартаке» 10
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2024 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    PAREVG.
    1725835177
    Согласен. Сейчас нет еврокубков, и я так думаю еще долго не будет, так зачем столько легионеров в РПЛ??? Пять в заявке на сезон, не более трех на поле, и не менее двух на поле из собственной академии. Сделать так, и команды будут вкладываться в спортшколы и академии а не в легионеров.
    Ответить
    tushkanlz
    1725854370
    «Российским костяком на сегодняшний день чемпионом не стать.» - К сожалению, этот день длиною в десятилетие, а то и значительно больше, а не «сегодняшний», и не «вчера»…Какое тут - «готовить кадры, вести селекционную работу, находить россиян и доверять им», когда на первом месте было и остаётся БАБЛО. Средний уровень лучших российских аборигенов не дотягивает до средненьких «гастарбайтеров», разве что по зарплатам..а зачем платить столько же за худшее.. да и везде - бабло на первом месте.
    Ответить
    ЮНик
    1725857406
    Вообще зачем сейчас нужны убогие легионеры, которые променяли свою карьеру футболиста на халявные миллионы? Гнать их, а своим платить в десять раз меньше. Никуда не денутся, их нигде не ждут, будут и дальше пинать мячик. Только будет больше стараться, чтобы заработать деньги, а не просто получать.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+