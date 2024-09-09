Овчинников сказал, без кого невозможно выиграть РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников отметил зависимость клубов РПЛ от легионеров.

«У нас во всех лидирующих клубах слишком много иностранцев. В «Локомотиве» только какое-то ЧП, но вспомните их последний результат против легионеров «Краснодара» [поражение 0:3].

Молодeжь «Локомотива» не выдержала психологически. Им надо ещe сезончик-два и они обкатаются. Главное, чтобы их руководство в это верило. Сейчас же нужен сиюминутный результат, поэтому у многих и бегают по восемь иностранцев и три россиянина по полю.

Российским костяком на сегодняшний день чемпионом не стать. Ещe вчера было можно. Надо было заранее готовить кадры, вести селекционную работу, находить россиян и доверять им», – считает Овчинников.